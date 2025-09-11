Το ευρώ αλλάζει πρόσωπο: Νέα χαρτονομίσματα με ελληνικό «άρωμα»

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) ετοιμάζει την πρώτη πλήρη ανανέωση των χαρτονομισμάτων ευρώ από το 2002. Η νέα σειρά αναμένεται να κυκλοφορήσει το 2029 και θα περιλαμβάνει σύγχρονα σχέδια, ισχυρότερα χαρακτηριστικά ασφαλείας και θεματολογία που θα αντικατοπτρίζει τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, τη φύση και τις κοινές αξίες.

Ελληνικό στοιχείο στη νέα αισθητική

Η ΕΚΤ επέλεξε δύο θεματικούς άξονες για τα νέα χαρτονομίσματα: «Εμβληματικές ευρωπαϊκές προσωπικότητες» και «Ποτάμια και πουλιά». Στη λίστα των προτεινόμενων προσώπων ξεχωρίζει η Μαρία Κάλλας, προσδίδοντας έντονο ελληνικό χαρακτήρα. Μαζί της προτείνονται ο Λούντβιχ βαν Μπετόβεν, η Μαρί Κιουρί, ο Μιγκέλ ντε Θερβάντες και ο Λεονάρντο ντα Βίντσι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, τόνισε:

«Ύστερα από 20 χρόνια, είναι η στιγμή να αναθεωρήσουμε την εικόνα των χαρτονομισμάτων μας, ώστε να γίνουν πιο οικεία στους Ευρωπαίους κάθε ηλικίας και υπόβαθρου. Τα νέα χαρτονομίσματα θα συμβολίζουν την κοινή μας ταυτότητα και τη διαφορετικότητα που μας κάνει ισχυρούς».

Πέρα από την εικόνα

Ο ανασχεδιασμός δεν περιορίζεται στην αισθητική. Τα νέα χαρτονομίσματα θα έχουν:

αναβαθμισμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας για την καταπολέμηση της παραχάραξης,

καλύτερη προσβασιμότητα για άτομα με προβλήματα όρασης,

μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Η διαδικασία σχεδιασμού πραγματοποιείται σε συνεργασία με κορυφαίους καλλιτέχνες και ειδικούς από όλη την ΕΕ, ενώ η παραγωγή και οι δοκιμές θα διαρκέσουν έως το 2029.

Τι σημαίνει για πολίτες και συναλλαγές

Τα σημερινά χαρτονομίσματα παραμένουν νόμιμα και θα κυκλοφορούν παράλληλα με τα νέα μέχρι την πλήρη αντικατάσταση.

Αναμένεται αυξημένο ενδιαφέρον συλλεκτών για τις πρώτες σειρές.

Οι επιχειρήσεις και τα ΑΤΜ θα προσαρμοστούν σταδιακά στα νέα σχέδια.



Τίτλοι τέλους για το 500ευρο

Η ΕΚΤ επιβεβαίωσε ότι δεν θα επαναφέρει το χαρτονόμισμα των 500 ευρώ. Η έκδοσή του είχε σταματήσει ήδη από το 2016, καθώς υπήρχαν έντονες ανησυχίες για χρήση του σε παράνομες δραστηριότητες. Όπως είχε δηλώσει ο τότε διευθυντής της Europol, Ρομπ Γουέινραιτ, το 500ευρο ήταν «το προτιμώμενο μέσο συναλλαγής για εγκληματίες και τρομοκράτες», διότι επέτρεπε εύκολη μεταφορά μεγάλων ποσών.

Ένα νέο κεφάλαιο για το ευρώ

Το ευρώ, το δεύτερο πιο χρησιμοποιούμενο νόμισμα στον κόσμο, εισέρχεται σε μια νέα εποχή. Με την προσθήκη εμβληματικών προσωπικοτήτων, σύγχρονα σχέδια, αυξημένη ασφάλεια και φιλικότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, η ΕΚΤ στοχεύει να ενισχύσει την εμπιστοσύνη των πολιτών και να διατηρήσει το ευρώ ισχυρό και επίκαιρο στις διεθνείς αγορές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η νέα εικόνα του ευρώ σε φωτογραφίες