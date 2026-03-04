Τα σενάρια για «μυστικές επαφές του Ιράν με τις ΗΠΑ» έφεραν άνοδο της Wall Street

Οι δείκτες της Wall Street σημείωσαν άνοδο καθώς οι επενδυτές σχολίασαν μια αναφορά ότι Ιρανοί πράκτορες επικοινώνησαν κρυφά με τις ΗΠΑ για να επιδιώξουν συνομιλίες για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Οι ανακοινώσεις του Τραμπ για αμερικανική ναυτική συνοδεία πετρελαιοφόρων μέσω του Στενού του Ορμούζ και για ασφάλιση πολιτικού κινδύνου έφεραν επίσης κάποια ανακούφιση.

Οι New York Times ανέφεραν ότι ιρανοί πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών επικοινώνησαν έμμεσα με τη CIA μια μέρα μετά τις επιθέσεις, αλλά Αμερικανοί αξιωματούχοι παραμένουν επιφυλακτικοί ως προς το αν είτε η κυβέρνηση Τραμπ είτε το Ιράν ήταν προετοιμασμένοι για μια βραχυπρόθεσμη αποκλιμάκωση.

Παρά την έκθεση, υπάρχει πάντα η πιθανότητα περαιτέρω κλιμάκωσης, δήλωσε ο Chris Zaccarelli, επικεφαλής επενδύσεων της Northlight Asset Management, προσθέτοντας ότι οι Αμερικανοί επενδυτές ήταν σχετικά ανθεκτικοί από την έναρξη του πολέμου.

«Μέχρι ο κόσμος να πιστεύει ότι αυτά που συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή θα προκαλέσουν ύφεση, δίνουν στις μετοχές το πλεονέκτημα της αμφιβολίας».