Στο 2,4% “εκτοξεύθηκε” ο πληθωρισμός τον περασμένο Νοέμβριο

Στο 2,4% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός το Νοέμβριο του 2025, σημειώνοντας αύξηση, όπως αναφέρει η ΕΛΣΤΑΤ στο δελτίο που δημοσιοποίησε σήμερα, Τρίτη.

Συγκεκριμένα, ο πληθωρισμός κατά τον μήνα Νοέμβριο 2025, σε σύγκριση με τον Οκτώβριο 2025 παρουσίασε αύξηση 0,1%, έναντι μείωσης 0,4%, που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.

Ο μέσος Δείκτης Τιμών του δωδεκαμήνου Δεκεμβρίου 2024 – Νοεμβρίου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του δωδεκαμήνου Δεκεμβρίου 2023 – Νοεμβρίου 2024, παρουσίασε αύξηση 2,5%, έναντι αύξησης 2,8% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του δωδεκαμήνου Δεκεμβρίου 2023 – Νοεμβρίου 2024 με το δωδεκάμηνο Δεκεμβρίου 2022 – Νοεμβρίου 2023.