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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πότε πληρώνονται τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ – Τι περιλαμβάνουν

Τι ισχύει για το επίδομα στέγασης

Πότε πληρώνονται τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ – Τι περιλαμβάνουν
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΝΗΣ//EUROKINISSI
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Τις επόμενες μέρες αναμένεται να πιστωθούν στους δικαιούχους τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ, τα οποία περιλαμβάνουν το επίδομα παιδιού Α21, το επίδομα στέγασης, το ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και τα αναπηρικά–προνοιακά επιδόματα.

Ο ΟΠΕΚΑ προχωρά στην τακτική καταβολή των μηνιαίων παροχών του Σεπτεμβρίου, με την επίσημη ημερομηνία πληρωμής να έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2026.

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Όπως συμβαίνει κάθε μήνα, τα χρήματα δεν εμφανίζονται ταυτόχρονα σε όλους τους λογαριασμούς: οι τράπεζες συνήθως πιστώνουν τα ποσά από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης, δηλαδή οι δικαιούχοι μπορούν να δουν τα χρήματα στον λογαριασμό τους από την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, μετά τις 17:00–18:00, ανάλογα με το πιστωτικό ίδρυμα.

Ποια επιδόματα θα καταβληθούν

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (πρώην ΚΕΑ)
Επίδομα παιδιού Α21
Επίδομα Στέγασης (Ενοικίου)
Επίδομα Γέννησης
Προνοιακά Αναπηρικά Επιδόματα

Επίδομα Ομογενών
Σύνταξη Ανασφάλιστων Υπερηλίκων
Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων
Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής Ανασφάλιστων Υπερηλίκων

Έξοδα Κηδείας
Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών
Κόκκινα Δάνεια
Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές
Ευάλωτοι Οφειλέτες
Επίδομα Αναδοχής
Επαγγελματική αναδοχή
Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού
Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε μέλη της Ελληνικής μειονότητας Αλβανίας.
Επίδομα Παιδιού Α21: η δ’ δόση Ιουλίου–Αυγούστου

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα του Α21 έκλεισε προσωρινά την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στις 18:00, ώστε να ξεκινήσει η εκκαθάριση για την πληρωμή της τέταρτης δόσης, που αφορά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο. Η πίστωση των χρημάτων έχει προγραμματιστεί μαζί με τις υπόλοιπες παροχές, στις 29–30 Σεπτεμβρίου. Η πλατφόρμα αναμένεται να ανοίξει ξανά για νέες αιτήσεις ή τροποποιήσεις αμέσως μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής.

Το επίδομα στέγασης καταβάλλεται την ίδια ημερομηνία, στους δικαιούχους των οποίων η αίτηση έχει υποβληθεί έως και τις 31 Αυγούστου 2026 και έχει ήδη εγκριθεί. Το ποσό κυμαίνεται περίπου από 70 έως 210 ευρώ μηνιαίως, ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού.

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