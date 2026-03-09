“Σκεφτείτε το αδιανόητο” – “Καμπανάκι” από το ΔΝΤ για τον πληθωρισμό λόγω των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή

Η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, κάλεσε τις κυβερνήσεις και τις κεντρικές τράπεζες παγκοσμίως να προετοιμαστούν για τα πιο ακραία οικονομικά σενάρια, λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

H κ. Γκεοργκίεβα, μιλώντας σε οικονομικό συμπόσιο στο Τόκιο, τόνισε ότι η διεθνής οικονομική σταθερότητα δοκιμάζεται από τις γεωπολιτικές εξελίξεις, προειδοποιώντας ότι η αύξηση των τιμών της ενέργειας μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική ενίσχυση του πληθωρισμού παγκοσμίως.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, μια αύξηση της τιμής του πετρελαίου κατά 10%, εφόσον παραμείνει για το μεγαλύτερο μέρος του έτους, θα μπορούσε να προκαλέσει αύξηση του παγκόσμιου πληθωρισμού κατά περίπου 40 μονάδες βάσης.

Παράλληλα, τόνισε ότι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή αποτελούν έναν νέο παράγοντα αβεβαιότητας για την παγκόσμια οικονομία, με πολλές χώρες να μην έχουν ανακάμψει ακόμα από τις συνέπειες των προηγούμενων πληθωριστικών πιέσεων και της νομισματικής σύσφιξης.

«Βλέπουμε την ανθεκτικότητα να δοκιμάζεται ξανά από τη νέα σύγκρουση στη Μέση Ανατολή», δήλωσε η Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, απευθύνοντας προειδοποίηση προς τους υπεύθυνους χάραξης οικονομικής πολιτικής σε διεθνές επίπεδο κι επισημαίνοντας ότι το νέο γεωπολιτικό περιβάλλον απαιτεί διαφορετική προσέγγιση στον σχεδιασμό οικονομικής στρατηγικής.

«Η συμβουλή μου προς τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής σε αυτό το νέο παγκόσμιο περιβάλλον είναι να σκεφτούν το αδιανόητο και να προετοιμαστούν για αυτό» δήλωσε χαρακτηριστικά.