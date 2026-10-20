Ryanair: Δραματική προειδοποίηση του CEO της εταιρείας – Έρχεται η μεγαλύτερη αύξηση εισιτηρίων όλων των εποχών

Άκρως δυσοίωνη είναι η πρόβλεψη του CEO της Ryanair Holdings Plc, Μάικλ Ο’ Λίρι, ότι το 2027 αναμένεται να σημειωθεί η μεγαλύτερη αύξηση στα εισιτήρια στην ιστορία.

Αιτία της εξέλιξης αυτής είναι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή που εξακολουθεί να ωθεί τις τιμές του πετρελαίου προς τα πάνω, αναγκάζοντας τις αεροπορικές εταιρείες να μετακυλίουν το κόστος των καυσίμων στους καταναλωτές, αυξάνοντας τις τιμές στα εισιτήρια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι τιμές των εισιτηρίων αναμένεται να αυξηθούν έως και κατά 20% το επόμενο έτος, δήλωσε σήμερα Τρίτη (20.10.2026) ο Μάικλ Ο’Λίρι κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στις Βρυξέλλες, σύμφωνα με το Bloomberg.

Τόνισε επίσης ότι τα περιθώρια κέρδους των αεροπορικών εταιρειών θα συμπιεστούν, καθώς ακόμη και η απότομη αύξηση των επιβαρύνσεων στα εισιτήρια δεν θα είναι αρκετή για να καλύψει το υψηλότερο κόστος στα καύσιμα.

«Θα δούμε τη μεγαλύτερη αύξηση στις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων – θα έλεγα, τη μεγαλύτερη στην ιστορία – στην Ευρώπη, μέσα στους επόμενους 12 μήνες», δήλωσε ο Ο’Λίρι.

«Το ερώτημα είναι αν θα είναι αρκετή αυτή η αύξηση των ναύλων για να καλύψει το δραματικά υψηλότερο κόστος των καυσίμων. Δεν νομίζω ότι θα είναι αρκετό» πρόσθεσε ο CEO της Ryanair.

Oι περισσότερες ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένης της δικής του, όπως επισήμανε ο κ. Ο΄Λίρι, δεν διαθέτουν επαρκή αντιστάθμιση κινδύνου (hedging) για το επόμενο έτος, ώστε να προστατευθούν από ενδεχόμενη άνοδο των τιμών του πετρελαίου.

Επιπλέον, η διαθέσιμη χωρητικότητα στην αγορά είναι μειωμένη καθώς ορισμένες αεροπορικές εταιρείες αντιμετωπίζουν δυσκολίες, ενώ οι υψηλότεροι φόροι επιδεινώνουν ακόμα περισσότερο τις προοπτικές για τον κλάδο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μεταξύ άλλων ο CEO της Ryanair επιβεβαίωσε ότι η εταιρεία του πρόκειται να περιορίσει τη δραστηριότητά της σε αγορές όπως η Γαλλία και το Βέλγιο, λόγω της αύξησης της φορολογίας.

Ακόμα επισήμανε ότι ο ευρωπαϊκός αεροπορικός κλάδος θα συνεχίσει να οδηγείται σε συγκέντρωση, καθώς οι πιο αδύναμοι «παίκτες» δυσκολεύονται να επιβιώσουν σε ένα περιβάλλον υψηλού κόστους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι αεροπορικές εταιρείες ανά τον κόσμο έχουν πληγεί από την εκτίναξη του κόστους των καυσίμων αεροσκαφών, μετά την κλιμάκωση της σύγκρουσης με το Ιράν φέτος, γεγονός που οδήγησε σε μειωμένη ζήτηση από την πλευρά των καταναλωτών.

Υπενθυμίζεται ότι, τον Σεπτέμβριο, η Ryanair αναθεώρησε προς τα κάτω τον ετήσιο στόχο της για τον αριθμό των επιβατών κατά το τρέχον οικονομικό έτος, ανακοινώνοντας ότι θα προσφέρει λιγότερες θέσεις κατά τη χειμερινή περίοδο, η οποία χαρακτηρίζεται από χαμηλότερη κίνηση.