Ηλεκτρονικές πληρωμές: Επιπλέον φόρος 22% για όσους δεν καλύψουν το 30% των δαπανών για αγορές μέχρι τέλη του 2026

Πρόσθετο φόρο 22% θα κληθούν να πληρώσουν οι φορολογούμενοι που δεν έχουν καλύψει το 30% του φετινού ατομικού δηλουμένου εισοδήματος έως το τέλος του 2026 μέσω ηλεκτρονικών τρόπων πληρωμής.

Οι φορολογούμενοι έχουν περιθώριο δύο μηνών να κάνουν τις δαπάνες τους για αγορές και να εξοφλήσουν ψηφιακά τις εκκρεμότητες παροχής υπηρεσιών χωρίς να τους επιβληθεί πρόσθετος φόρος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το μέτρο αφορά σχεδόν 4,5 εκατομμύρια πολίτες με εισοδήματα από μισθούς, συντάξεις, επιχειρηματικές – αγροτικές δραστηριότητες και ενοίκια. Οι παραπάνω φορολογούμενοι είναι υποχρεωμένοι να πληρώσουν τα ατομικά τους έξοδα για αγορές αγαθών και παροχής υπηρεσιών με ψηφιακά μέσα πληρωμής (όπως κάρτες και e-banking).

Όσον αφορά στους ελεύθερους επαγγελματίες, οι ίδιοι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, αφού το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα, μαζί με τις προσαυξήσεις αυξάνει σημαντικά το όριο των ηλεκτρονικών αποδείξεων που πρέπει να συγκεντρώσουν.

Με τον τρόπο αυτό, κάποιοι ενδέχεται να έχουν έλλειμμα ηλεκτρονικών αποδείξεων και να τους επιβληθεί πρόσθετος φόρος.

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, για το 2024 ο συνολικός πρόσθετος φόρος που επιβάρυνε τους φορολογούμενους που δεν κατάφεραν να συγκεντρώσουν τον απαιτούμενο αριθμό αποδείξεων (έλλειμμα) υπολογίστηκε σε 87,21 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας ραγδαία αύξηση της τάξης του 60% σε σύγκριση με το 2023, όταν είχε ανέλθει στα 55,48 εκατ. ευρώ.

Τα ποσά των ηλεκτρονικών αγορών προσυμπληρώνονται από την ΑΑΔΕ, αλλά οι φορολογούμενοι μπορούν να προβούν σε διορθώσεις, εφόσον υφίστανται τα απαραίτητα δικαιολογητικά αγορών.

Το ανώτατο όριο του ποσού των δαπανών που πρέπει να έχουν εξοφληθεί έως το τέλος του τρέχοντος έτους με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής είναι τα 20.000 ευρώ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ποιοι έχουν όριο 20%

Άλλο τρόπο αντιμετώπισης έχουν όσοι φορολογούμενοι έκαναν εντός του τρέχοντος έτους δαπάνες για πληρωμές φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων και ΕΝΦΙΑ, για τοκοχρεωλυτικές δόσεις δανείων και για ενοίκια, οι οποίες υπερβαίνουν αθροιστικά το 60% του ετήσιου πραγματικού εισοδήματος.

Το ποσοστό στη δική τους περίπτωση ανέρχεται στο 20%, αντί για 30%.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην περίπτωση των φορολογούμενων που τους έχουν κατασχεθεί λογαριασμοί, το απαιτούμενο όριο δαπανών περιορίζεται σε 5 χιλ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι το ποσό των δαπανών που εξοφλείται ηλεκτρονικά δηλώνεται ατομικά από κάθε σύζυγο ή από κάθε μέρος συμφώνου συμβίωσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε περίπτωση κοινής φορολογικής δήλωσης, σε περίπτωση υπερκάλυψης του απαιτούμενου ποσού από τον ένα σύζυγο, το επιπλέον ποσό συμψιφήζεται με το άλλο μέλος.

Ποιες δαπάνες περιλαμβάνονται

Στις δαπάνες που υπολογίζονται στα έξοδα περιλαμβάνονται:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αγορά τροφίμων , ποτών, ρούχων, παπουτσιών, κλινοσκεπασμάτων, χαρτικών ειδών, τσιγάρων, ειδών υγιεινής και καθαριότητας.

, ποτών, ρούχων, παπουτσιών, κλινοσκεπασμάτων, χαρτικών ειδών, τσιγάρων, ειδών υγιεινής και καθαριότητας. Αγορά ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών , επίπλων και άλλων διαρκών αγαθών οικιακής χρήσης.

, επίπλων και άλλων διαρκών αγαθών οικιακής χρήσης. Έξοδα για υπηρεσίες επισκευών .

. Πληρωμές λογαριασμών ΔΕΚΟ και κοινοχρήστων, δίδακτρα, ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις, νοσήλια και ασφάλειες.

Από τις παραπάνω δαπάνες, δεν λαμβάνονται υπόψη τα ενοίκια, τα δάνεια, η πληρωμές φόρων, τα τέλη υπέρ του δημοσίου. Ακόμη, εξαιρούνται τα έξοδα για αγορές ακινήτων, οχημάτων, σκαφών, αεροσκαφών, αποταμιευτικών και επενδυτικών προϊόντων.

Από τις κατηγορίες των φορολογούμενων, δικαίωμα μη τήρησης του μέτρου έχουν οι φορολογούμενοι ηλικίας άνω των 70 ετών, όσοι έχουν μόνιμη κατοικία σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους ή σε νησιά με πληθυσμό έως 3.100 κατοίκους που δεν αποτελούν τουριστικούς προορισμούς, καθώς και οι οπλίτες θητείας.