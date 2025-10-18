Πόθεν Έσχες 2025: Προθεσμία και οδηγίες υποβολής

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης για το 2025, που αφορά τα εισοδήματα και την περιουσία του 2024, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας www.pothen.gr. Η προθεσμία υποβολής λήγει στις 31 Οκτωβρίου 2025.

Βήματα υποβολής:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύνδεση στην πλατφόρμα με κωδικούς TaxisNet. Αυτόματη άντληση δεδομένων από τράπεζες και επενδυτικούς λογαριασμούς. Έλεγχος και συμπλήρωση των στοιχείων, προσθέτοντας τυχόν ελλείποντα στοιχεία. Αιτιολόγηση προέλευσης χρημάτων, όπως μισθός, ενοίκια ή πώληση περιουσιακού στοιχείου. Επιβεβαίωση ακινήτων και οχημάτων ώστε να συμφωνούν με την πραγματική κατάσταση. Υποβολή ξεχωριστής δήλωσης από τον/τη σύζυγο ή σύντροφο, εάν απαιτείται.

Κύριες αλλαγές για το 2025:

Η διαδικασία φέτος περιλαμβάνει αυτόματη άντληση δεδομένων από τις διασυνδεδεμένες τράπεζες, μειώνοντας τον χειρισμό στοιχείων από τον χρήστη. Παρά την αυτοματοποίηση, η ευθύνη για την ορθότητα των δηλώσεων παραμένει στον υπόχρεο, ενώ τυχόν λάθη ή παραλείψεις μπορεί να οδηγήσουν σε ελέγχους με αναδρομική ισχύ.

Για τους συζύγους και συντρόφους, ακόμα και αν δεν ανήκουν στις κύριες κατηγορίες υπόχρεων, απαιτείται ξεχωριστή δήλωση, με την μη υποβολή να επισύρει πρόστιμα.