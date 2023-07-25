Παράταση υποβολής δηλώσεων έως τις 31 Αυγούστου – Τροπολογία για την επιστροφή των ΕΥΔΑΠ-ΕΥΑΘ στο Δημόσιο

Παρατείνεται κατά έναν μήνα, έως τις 31 Αυγούστου, η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων του έτους 2022. Ωστόσο, έως την ίδια ημερομηνία (31 Αυγούστου), θα πρέπει να καταβληθούν οι δύο πρώτες από τις οκτώ δόσεις για την εξόφληση του φόρου. Ενώ, η έκπτωση 3% εξακολουθεί να ισχύει μόνο για όσους καταβάλουν εφάπαξ τον φόρο έως τις 31 Ιουλίου. Για τις επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία, ο φόρος εισοδήματος καταβάλλεται σε έξι μηνιαίες δόσεις αρχής γενομένης από τον Σεπτέμβριο.

Αυτό προβλέπει τροπολογία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που κατατίθεται εντός της ημέρας στη Βουλή στο σχέδιο νόμου «Ενίσχυση του εισοδήματος των μισθωτών, των νέων, της οικογένειας και της εργασίας- συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις». Με την ίδια τροπολογία, επιστρέφουν στο Δημόσιο οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΑΘ που κατείχε το Υπερταμείο. Παράλληλα, μεταξύ άλλων, ρυθμίζεται το καθεστώς για την εισαγωγή των μετοχών του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών στο Χρηματιστήριο, θεσπίζεται πλαίσιο ενίσχυσης των εργαζομένων σε πυρόπληκτες επιχειρήσεις το οποίο θα εφαρμοστεί από εφέτος και για όσους ήδη επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Ιουλίου, και απαλλάσσονται για τρία χρόνια από τον ΕΝΦΙΑ τα κτίρια που χαρακτηρίζονται επικίνδυνα εξαιτίας αυτών των πυρκαγιών.

Ειδικότερα, συμπεριλαμβανομένης της παράτασης, με τις διατάξεις της τροπολογίας:

Προβλέπεται η μεταβίβαση στο Δημόσιο του συνόλου των μετοχών που κατείχε η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (Ε.Ε.ΣΥ.Π.) στην ΕΥΔΑΠ και την ΕΥΑΘ. Η ρύθμιση αυτή θεσπίζεται σε συμμόρφωση με την σχετική απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας (190/2022), αλλά και σε εφαρμογή των σχετικών προεκλογικών δεσμεύσεων της κυβέρνησης. Μετά τη μεταβίβαση τα δικαιώματα του μετόχου ασκούνται από κοινού από τα υπουργεία Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Ρυθμίζεται το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης για την εισαγωγή των μετοχών του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (Ελ. Βενιζέλος) στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου. Στόχος της διάταξης είναι, μεταξύ άλλων, η ενίσχυση της ελληνικής κεφαλαιαγοράς και η προσέλκυση επενδυτών. Η διάταξη προβλέπει ακόμη ότι μετά την εισαγωγή των μετοχών η Ε.Ε.ΣΥ.Π. θα ασκεί πλήρη δικαιώματα μετόχου και θα ορίζει μέλη του ΔΣ της εταιρείας. Ορίζεται επίσης η διαδικασία για την έγκαιρη προετοιμασία ανάθεσης της διαχείρισης του αεροδρομίου μετά τη λήξη της τρέχουσας σύμβασης (το 2046).

Θεσπίζεται η δυνατότητα αναστολής, για διάστημα έως τρεις μήνες, των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων σε επιχειρήσεις που πλήττονται από πυρκαγιές ή άλλες φυσικές καταστροφές, αρχής γενομένης από τις πυρκαγιές της 17ης Ιουλίου. Κατά το διάστημα αυτό, οι εργαζόμενοι θα λαμβάνουν από τον προϋπολογισμό αποζημίωση ύψους 534 ευρώ τον μήνα και θα τους παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη. Για την καταβολή της αποζημίωσης θα πρέπει να υποβληθούν υπεύθυνες δηλώσεις από τις επιχειρήσεις στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ και από τους εργαζόμενους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα supportemployees.services.gov.gr.

Επίσης, κατά την περίοδο της αναστολής δεν επιτρέπονται απολύσεις και οι όποιες καταγγελίες συμβάσεων εργασίας είναι άκυρες, ενώ μετά τη λήξη της αναστολής οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας για χρονικό διάστημα ίσο με εκείνο της αναστολής.

Απαλλάσσονται για τρία χρόνια (2023, 2024 και 2025) από τον ΕΝΦΙΑ τα κτίρια στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Ιουλίου, τα οποία χαρακτηρίζονται επικίνδυνα ή ακατάλληλα για χρήση.

Ορίζεται, σε εφαρμογή σχετικής απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, ότι η απαλλαγή των ταχυδρομικών υπηρεσιών από τον ΦΠΑ θα ισχύει στο εξής για την καθολική υπηρεσία. Αντιθέτως, η απαλλαγή δεν θα ισχύει για την παροχή υπηρεσιών των οποίων οι τιμές και οι όροι προέκυψαν ύστερα από μεμονωμένη διαπραγμάτευση, ή εμπορική συμφωνία, ή ειδική προσφορά στο πλαίσιο διαγωνιστικών διαδικασιών, ή άλλου είδους αναθέσεων στον φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας.

