ΟΠΕΚΕΠΕ: Προ των πυλών δέσμευση περιουσιών για τις παράνομες επιδοτήσεις – Έχουν εκδοθεί πάνω από 50 εντολές

Προ των πυλών είναι η δέσμευση περιουσιακών στοιχείων ιδιωτών που εισέπραξαν παράνομα κοινοτικές επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας “Καθημερινή”, η Αστυνομία έχει ήδη εκδώσει πάνω από 50 εντολές για τη δέσμευση περιουσιών (τραπεζικών καταθέσεων, ιδιοκτησιών κ.α.) ατόμων, για τα οποία προέκυψαν ενδείξεις ότι έλαβαν επιδοτήσεις με πλαστές–ψευδείς δηλώσεις προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το ύψος των περιουσιακών στοιχείων για τα οποία έχει κινηθεί διαδικασία δέσμευσης πλησιάζει ή ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι ενώ αρχικά το σκάνδαλο με τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ ερευνούσε μόνο η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, στις 9 Ιουλίου κλιμάκιο της Οικονομικής Αστυνομίας έκανε έφοδο στα γραφεία του Οργανισμού.

Οι αστυνομικοί του “ελληνικού FBI”, με τη συνδρομή στελεχών της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών επί περίπου 3 εβδομάδες, αντέγραφαν τις βάσεις δεδομένων στις οποίες είναι καταχωρισμένοι οι περίπου 600.000 ΑΦΜ, στους οποίους καταβάλλονται οι κοινοτικές επιδοτήσεις.

Επίσης, τα στελέχη της Οικονομικής Αστυνομίας τις τελευταίες εβδομάδες κατήρτισαν λίστα με περίπου 5.000 ΑΦΜ που θεωρήθηκαν πιθανό να αντιστοιχούν σε ψευδείς – πλαστές δηλώσεις ενίσχυσης.

Μεταξύ αυτών είναι και ιδιώτες που ζήτησαν μία και μοναδική φορά επιδότηση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ παρουσιαζόμενοι ως νέοι αγρότες ή κτηνοτρόφοι.

Ένα δεύτερο κριτήριο επιλογής ήταν το ύψος του ποσού που οι ιδιώτες εισέπραξαν, με την Οικονομική Αστυνομία και τον εισαγγελέα να αποφασίζουν να εστιάσουν σε περιπτώσεις επιδοτήσεων άνω των 20.000 ευρώ.