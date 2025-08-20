ΟΠΕΚΑ: Νωρίτερα η πληρωμή των επιδομάτων – Πότε θα καταβληθούν στους δικαιούχους

Η πληρωμή των επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ θα πραγματοποιηθεί νωρίτερα από το συνηθισμένο λόγω του Σαββατοκύριακου. Αντί για την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα, τα επιδόματα όπως το επίδομα παιδιού, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και το επίδομα ενοικίου θα καταβληθούν από το απόγευμα της Πέμπτης, 28 Αυγούστου 2025.

Καθώς η τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα πέφτει την Παρασκευή 29 Αυγούστου, τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα στους λογαριασμούς των δικαιούχων από την Πέμπτη το απόγευμα, ώστε να εξυπηρετηθούν και οι συναλλαγές μέσω ΑΤΜ το Σαββατοκύριακο.