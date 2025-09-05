Ο “χάρτης” πληρωμών πό e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ την εβδομάδα 8–12 Σεπτεμβρίου
Σε 65.951 δικαιούχους θα κατευθυνθούν τα ποσά για εφάπαξ
Συνολικά 65.885.000 ευρώ θα δοθούν σε 65.951 δικαιούχους την περίοδο 8 έως 12 Σεπτεμβρίου, μέσα από τις προγραμματισμένες καταβολές του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).
Αναλυτικά:
Από τον e-ΕΦΚΑ
- Θα καταβληθούν 18.000.000 ευρώ σε 950 δικαιούχους, στο πλαίσιο αποφάσεων για εφάπαξ.
Από τη ΔΥΠΑ
- 25.000.000 ευρώ σε 41.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα.
- 2.000.000 ευρώ σε 3.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
- 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους για προγράμματα επιδοτούμενης απασχόλησης.
- 1.800.000 ευρώ σε 3.000 δικαιούχους προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.
- 85.000 ευρώ σε έναν δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».
