ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο “χάρτης” πληρωμών πό e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ την εβδομάδα 8–12 Σεπτεμβρίου

Σε 65.951 δικαιούχους θα κατευθυνθούν τα ποσά για εφάπαξ

Ο “χάρτης” πληρωμών πό e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ την εβδομάδα 8–12 Σεπτεμβρίου
DEBATER NEWSROOM

Συνολικά 65.885.000 ευρώ θα δοθούν σε 65.951 δικαιούχους την περίοδο 8 έως 12 Σεπτεμβρίου, μέσα από τις προγραμματισμένες καταβολές του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Αναλυτικά:

Από τον e-ΕΦΚΑ

  • Θα καταβληθούν 18.000.000 ευρώ σε 950 δικαιούχους, στο πλαίσιο αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ

  • 25.000.000 ευρώ σε 41.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα.
  • 2.000.000 ευρώ σε 3.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους για προγράμματα επιδοτούμενης απασχόλησης.
  • 1.800.000 ευρώ σε 3.000 δικαιούχους προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.
  • 85.000 ευρώ σε έναν δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

