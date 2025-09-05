Ο “χάρτης” πληρωμών πό e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ την εβδομάδα 8–12 Σεπτεμβρίου

Συνολικά 65.885.000 ευρώ θα δοθούν σε 65.951 δικαιούχους την περίοδο 8 έως 12 Σεπτεμβρίου, μέσα από τις προγραμματισμένες καταβολές του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Αναλυτικά:

Από τον e-ΕΦΚΑ

Θα καταβληθούν 18.000.000 ευρώ σε 950 δικαιούχους, στο πλαίσιο αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ