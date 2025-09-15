Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ημερίδα για την Περιβαλλοντική Ευθύνη (ELD) που διοργάνωσαν η ΕΑΕΕ και ο ΣΑΕΚ στην Κύπρο

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ημερίδα με τίτλο «Προκλήσεις στην εφαρμογή της Οδηγίας για την Περιβαλλοντική Ευθύνη (Environmental Liability Directive – ELD): Χρηματοοικονομική ασφάλεια, το πρόγραμμα LIFE PROFILE και το ψηφιακό εργαλείο SAFER IT Tool», που συνδιοργάνωσαν ο Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου (ΣΑΕΚ) και η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ).

Η εκδήλωση έλαβε χώρα τη Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου 2025, στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και αποτελεί μέρος των ευρωπαϊκών δράσεων για τη διάδοση των αποτελεσμάτων του συγχρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Πράσινο Ταμείο έργου LIFE «PROmote Financial Instruments for Liability on Environment» (LIFE19 GIE/GR/001127 – LIFE PROFILE) και ιδιαιτέρως την αξιοποίηση του μεθοδολογικού εργαλείου SAFER IT Tool (Systematic Assessment for Financial and Environmental Risks), το οποίο αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου.

Η ημερίδα συγκέντρωσε εκπροσώπους του ασφαλιστικού κλάδου, της βιομηχανίας, των αρμόδιων αρχών και της ακαδημαϊκής κοινότητας, ενώ ανέδειξε τη σημασία της χρηματοοικονομικής ασφάλειας για την προστασία του περιβάλλοντος και την εφαρμογή της Οδηγίας ELD. Κατά την έναρξη, απηύθυναν χαιρετισμό οι Ανδρέας Αθανασιάδης, Γενικός Διευθυντής του ΣΑΕΚ, Μιχάλης Αντωνίου, Γενικός Διευθυντής της Ομοσπονδίας Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) και Ελίνα Παπασπυροπούλου, Γενική Διευθύντρια της ΕΑΕΕ. Στη συνέχεια, ο Δημήτρης Δημητρίου, Λειτουργός Περιβάλλοντος Α’ του Κλάδου Ελέγχων του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κύπρου, αναφέρθηκε στις προκλήσεις εφαρμογής της Οδηγίας ELD στην Κύπρο. Ελίνα Παπασπυροπούλου, Γενική Διευθύντρια, Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ), Ανδρέας Αθανασιάδης, Γενικός Διευθυντής, Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου(ΣΑΕΚ)

Η Σταυρούλα Πουλή, Προϊσταμένη του Συντονιστικού Γραφείου Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών (ΣΥΓΑΠΕΖ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας Ελλάδας (YΠEN) και συντονίστρια του έργου LIFE PROFILE, παρουσίασε το νομικό πλαίσιο ενσωμάτωσης της Οδηγίας ELD στην Ελλάδα, αναφέρθηκε σε παραδείγματα περιβαλλοντικής ζημιάς, με έμφαση στις επιπτώσεις στο περιβάλλον και στο κόστος αποκατάστασης, ανέδειξε τη σημασία της χρηματοοικονομικής ασφάλειας και τα οφέλη που αναμένονται από την ολοκλήρωση του έργου LIFE PROFILE και τη δημιουργία του ψηφιακού εργαλείου SAFER. Ο Αριστείδης Παρμακέλης, Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστημών και Καθηγητής Οικολογίας & Βιοποικιλότητας Χερσαίων Οικοσυστημάτων στο ΕΚΠΑ, αναφέρθηκε στη βιοποικιλότητα και την εφαρμογή της Οδηγίας ELD στην Ελλάδα. Ακολούθησε παρουσίαση της μεθοδολογίας ανάπτυξης του ψηφιακού εργαλείου SAFER και ενδεικτικών case studies εκτίμησης περιβαλλοντικού κινδύνου, από τους Κωνσταντίνο Μπίθα, Καθηγητή Οικονομικής Περιβάλλοντος, Φυσικών Πόρων, Βιώσιμης Ανάπτυξης, ΙΑΠΑΔ του Πάντειου Πανεπιστημίου Κ.Π.Ε. και Αθανάσιο Ρεντιζέλα, Αναπληρωτή Καθηγητή του Eθνικού Mετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ).

Η ημερίδα ολοκληρώθηκε με συζήτηση για την εφαρμογή της Οδηγίας ELD σήμερα στην Ελλάδα και την Κύπρο, τη χρήση μέσων χρηματοοικονομικής ασφάλειας για τη βέλτιστη προστασία του περιβάλλοντος, τις προκλήσεις και προοπτικές ανάπτυξης των κατάλληλων εργαλείων, μεταξύ των Ανδρέα Αθανασιάδη, Γενικού Διευθυντή του ΣΑΕΚ, Δημήτρη Δημητρίου, Λειτουργός Περιβάλλοντος Α’, Κλάδος Ελέγχων, Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κύπρου, Κωνσταντίνου Μπίθα, Καθηγητή Οικονομικής Περιβάλλοντος, Φυσικών Πόρων, Βιώσιμης Ανάπτυξης, ΙΑΠΑΔ του Πάντειου Πανεπιστημίου Κ.Π.Ε., Μάριου Παπαγεωργίου, Λειτουργού του Τμήματος Ενέργειας και Περιβάλλοντος της ΟΕΒ, Σταυρούλας Πουλή, Προϊσταμένης του Συντονιστικού Γραφείου Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών (ΣΥΓΑΠΕΖ) του ΥΠΕΝ και συντονίστριας του έργου LIFE PROFILE και Κωνσταντίνου Τσολακίδη, Πολιτικού – Περιβαλλοντολόγου Μηχανικός MRICS της Γρύφων Περιβαλλοντική Συμβουλευτική, την οποία συντόνισε η Εύα Βαρουχάκη, Διευθύντρια Νομικής Υπηρεσίας & Διεθνών Σχέσεων της ΕΑΕΕ.

Η ΕΑΕΕ επισημαίνει ότι η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί συλλογική ευθύνη και διαχρονική πρόκληση, ενώ το πρόγραμμα LIFE PROFILE και το SAFER IT Tool αποτελούν πολύτιμα εργαλεία για την κατανόηση και αποτελεσματική διαχείριση του περιβαλλοντικού κινδύνου.