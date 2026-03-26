Κατώτατος μισθός: Πόσο είναι οι “καθαρές” απολαβές για νέους έως 30 ετών – Δείτε παραδείγματα

Διευκρινίσεις για την αύξηση στον κατώτατο μισθό που θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Απριλίου έδωσε η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως το μεσημέρι της Πέμπτης (26/3).

Η συνέντευξη Τύπου ξεκίνησε με την υπουργό Εργασίας να παραθέτει στοιχεία για τη μείωση της ανεργίας, τις αυξήσεις των μισθών και την αύξηση της απασχόλησης των γυναικών. Σύμφωνα με την Νίκη Κεραμέως, η ανεργία έχει μειωθεί στο 7,7% τον Ιανουάριο του 2026, από 17,8% τον Ιούλιο 2019, και βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 18 ετών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως τόνισε, ο στόχος των πρόσφατων αποφάσεων είναι η ακόμα μεγαλύτερη τόνωση της εργασίας, παραπάνω θέσεις για εργαζόμενους, και ακόμα μεγαλύτεροι μισθοί.

Απέδωσε μάλιστα έμφαση στην αύξηση της πλήρους απασχόλησης, η οποία έχει ανέλθει στο 78,5%, δηλαδή σχεδόν 8 στους 10 Έλληνες που εργάζονται, εργάζονται σε δουλειές πλήρες απασχόλησης».

Η Νίκη Κεραμέως δήλωσε πως στόχος είναι να φτάσει ο κατώτατος στα 950 ευρώ το 2027, ενώ εστίασε σε όλους όσοι ωφελούνται από αυτό. Μίλησε για τη συμμετοχή κοινωνικών εταίρων ενώ για την αύξηση του κατώτατου μισθού είπε πως ελήφθη υπόψη η ανάπτυξη που σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ είναι υψηλότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε η υπουργός Εργασίας, το καθαρό όφελος για τους εργαζόμενους κάτω των 25 ετών θα είναι 756 ευρώ ετησίως, ενώ για τους νέους από 26 έως 29 ετών η αύξηση του κατώτατου μισθού θα είναι 32 ευρώ μηνιαίως Από 1η Απριλίου, ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την ενίσχυση του εισοδήματος των εργαζομένων.



🔹 Ο κατώτατος μισθός αυξάνεται από 880€ στα 920€.



Το 2019 ήταν 650€.

Αυτή είναι 6η αύξηση, διαμορφώνοντας τον κατώτατο μισθό στα +41,5% από το 2019.



March 26, 2026

Παραδείγματα καθαρού οφέλους εργαζομένων μετά από εισφορές και μείωση φόρου εισοδήματος:

Εργαζόμενος κάτω των 25:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

– Καθαρές μηνιαίες απολαβές: 797 €

– Καθαρή μηνιαία αύξηση: 54 € (+249 € σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2019)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

– Καθαρή ετήσια αύξηση σε σχέση με το 2025 (14 μισθοί): 756 €

Εργαζόμενος από 26 έως 30 ετών:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

– Καθαρές μηνιαίες απολαβές: 781 €

– Καθαρή μηνιαία αύξηση: 38 €

– Καθαρή ετήσια αύξηση σε σχέση με το 2025 (14 μισθοί): 529 €

Επηρεάζονται πάνω από 1 εκατ. εργαζόμενοι

Η αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού επηρεάζει άμεσα περίπου 650.000 εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα, ενώ έχει αντίκτυπο και σε σχεδόν 600.000 δημοσίους υπαλλήλους. Μάλιστα, όπως είπε κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στο υπουργικό συμβούλιο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, πρόκειται για την έκτη κατά σειρά αύξηση του κατώτατου μισθού– 41,5% σωρευτική πρόοδος από το 2019 -πάνω από 3.780 ευρώ το χρόνο.

Σύμφωνα με τον κ. Μητσοτάκη, στόχος για το 2027 είναι ο μέσος μισθός να ανέρχεται στα 1.500 ευρώ και ο βασικός στα 950 ευρώ.

Η αύξηση κατά 40 ευρώ στον κατώτατο μισθό αφορά άμεσα περίπου 575.000 εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα, ενώ συμπαρασύρει ανοδικά τριετίες, κλιμάκια στο Δημόσιο και επιδόματα.

Ο νέος κατώτατος μισθός λειτουργεί επίσης ως βάση για τον εισαγωγικό μισθό στο Δημόσιο, γεγονός που σημαίνει αυξήσεις για περίπου 750.000 δημοσίους υπαλλήλους και λειτουργούς, συμπεριλαμβανομένων ένστολων, γιατρών του ΕΣΥ, πανεπιστημιακών και δικαστικών.

Η νέα αύξηση θα φανεί σε λίγες ημέρες στο δώρο Πάσχα, το οποίο θα καταβληθεί έως τη Μεγάλη Τετάρτη 8/4.

Με δεδομένο ότι ο νέος κατώτατος τίθεται σε ισχύ από την 1η Απριλίου, το δώρο Πάσχα θα υπολογιστεί με βάση τις αυξημένες αποδοχές, ενώ στη μισθοδοσία του ίδιου μήνα θα αποτυπωθούν και οι αυξήσεις από τις τριετίες.