IRIS: Αλλάζει από σήμερα (15/1) το όριο πληρωμής – Τι ισχύει για τους ελεύθερους επαγγελματίες

Αυξάνεται από σήμερα (15/1) το όριο συναλλαγών για τις μεταφορές χρημάτων μέσω της πλατφόρμας IRIS.

Έτσι, οι συναλλαγές μέσω της υπηρεσίας μεταξύ φυσικών προσώπων όπως επίσης και επαγγελματιών γίνονται πιο ευέλικτες. Βάσει του νέου πλαισίου, οι χρήστες μπορούν να αποστέλλουν έως 1.000 ευρώ ημερησίως σε ιδιώτες, με μηνιαίο όριο τα 5.000 ευρώ, καθώς και έως 1.000 ευρώ ημερησίως σε ελεύθερους επαγγελματίες.

Συγκεκριμένα, τα νέα όρια θα διαμορφωθούν ως εξής:

1.000 ευρώ την ημέρα για συναλλαγές P2P (μεταφορές μεταξύ ιδιωτών) και πληρωμές προς ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις (P2B)

5.000 ευρώ το μήνα για συναλλαγές μεταξύ φυσικών προσώπων.

Σημειώνεται ότι για εμπορικές συναλλαγές δεν τίθεται όριο μηνιαίας αξίας, διατηρώντας την ευελιξία για επαγγελματική χρήση.

Συνολικά κατά τη διάρκεια του 2025, μέσω του συστήματος πληρωμών ΔΙΑΣ πραγματοποιήθηκαν 540,4 εκατ. συναλλαγές, αυξημένες κατά 15,7% σε ετήσια βάση, ενώ η συνολική αξία τους ανήλθε σε 544,4 δισ. ευρώ, καταγράφοντας νέο ιστορικό υψηλό στα 36 χρόνια λειτουργίας της εταιρείας. Από το σύνολο των συναλλαγών, 126,4 εκατ. συναλλαγές, αξίας 10,9 δισ., αφορούν τα προϊόντα της υπηρεσίας IRIS payments.

Η μέση ημερήσια δραστηριότητα ανήλθε σε 2,2 εκατ. συναλλαγές, αξίας 2,2 δισ., ενώ στις 24 Νοεμβρίου 2025 καταγράφηκε ημερήσιο ρεκόρ 6 εκατ. συναλλαγών, αξίας 3,5 δισ., επιβεβαιώνοντας την ανθεκτικότητα και τη δυναμική της υποδομής της ΔΙΑΣ.