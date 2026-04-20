Η Lidl Ελλάς Χρυσός Χορηγός στο Delphi Economic Forum XI

Η Lidl Ελλάς συμμετέχει για πρώτη φορά ως Gold Sponsor στο Delphi Economic Forum XI, που θα πραγματοποιηθεί από τις 22 έως τις 25 Απριλίου 2026 στους Δελφούς και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα σημεία συνάντησης του επιχειρηματικού, πολιτικού και ακαδημαϊκού κόσμου στην Ελλάδα, ενισχύοντας περαιτέρω τον ρόλο της ως στρατηγικού εταίρου της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας.

Με σταθερό προσανατολισμό στη βιώσιμη ανάπτυξη και την ενίσχυση της ελληνικής παραγωγής, η Lidl Ελλάς συμβάλλει ενεργά στον δημόσιο διάλογο γύρω από τις εξαγωγές, την αγροδιατροφή και την ελληνική γαστρονομία, συμμετέχοντας σε δύο πάνελ της διοργάνωσης που αναδεικνύουν κρίσιμες πτυχές της ελληνικής οικονομίας και του πολιτισμού.

Την Παρασκευή 24 Απριλίου 2026, στη συζήτηση με θέμα «Αγροδιατροφή και προώθηση των εξαγωγών ελληνικών προϊόντων» την εταιρεία θα εκπροσωπήσει ο κ. Ιωάννης Καρανάτσιος, Chief Merchandising Officer της Lidl Ελλάς, συνομιλώντας με τον κ. Αριστοτέλη Ιγνατίδη, CEO της Ari Foods, τον κ. Σπύρο Πρωτοψάλτη, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης, και την κυρία Φαίη Μακαντάση, Διευθύντρια Ερευνών της διαΝΕΟσις.

Αντίστοιχα, την ίδια ημέρα, η κα. Βασιλική Αδαμίδου, Διευθύντρια Εταιρικών Υποθέσεων & Βιωσιμότητας της Lidl Ελλάς, θα συνομιλήσει με τον δημοσιογράφο Παύλο Πανταζόπουλο για το Lidl House Athens, ένα φυσικό χώρο εμπειρίας και σκέψης γύρω από τη γαστρονομία και τη διατροφή και το πώς τέτοιου είδους επενδύσεις μπορούν να συνεισφέρουν ένα θετικό αποτύπωμα στις σύγχρονες πόλεις.

Η παρουσία της εταιρείας αναδεικνύει την τεχνογνωσία και τον ενεργό της ρόλο στην ενίσχυση της ελληνικής αγροδιατροφικής αλυσίδας, την προώθηση των ελληνικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές και τη σύνδεση της γαστρονομίας με τον πολιτισμό.

Παράλληλα, η Lidl Ελλάς δημιουργεί παρακαταθήκη διατροφικού πολιτισμού. Προωθεί την «ποιοτική, γαστρονομική παιδεία χωρίς αποκλεισμούς». Ασπάζεται τη φιλοσοφία από «από το χωράφι μέχρι το πιρούνι» και τη μετατρέπει σε «δημοκρατική» στάση ζωής. Αναστοχάζεται στις ρίζες του τόπου, εξελίσσει την παράδοση και αναδεικνύει τις αξίες της εθνικής πρωτογενούς παραγωγής και της ελληνικής κουζίνας ως παγκόσμιας κληρονομιάς.

Με τη συμμετοχή της ως Gold Sponsor στο Delphi Economic Forum XI, η Lidl Ελλάς επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να συμμετέχει ενεργά στο δημόσιο διάλογο για ζητήματα που αφορούν την ελληνική οικονομία και κοινωνία, εδραιώνοντας περαιτέρω τη θέση της ως υπεύθυνου και αξιόπιστου συνομιλητή.