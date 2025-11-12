Η επόμενη μέρα της επιχείρησης αρχίζει από τη σωστή προετοιμασία

Κάθε επιχείρηση γεννιέται από μια ιδέα. Μια σκέψη που παίρνει μορφή χάρη στην προσπάθεια, την επιμονή και την πίστη στο όραμα. Ξεκινά από ένα μικρό γραφείο, μια αποθήκη, έναν άνθρωπο με πάθος ή μια ομάδα που μοιράζεται το ίδιο όνειρο. Αυτά είναι τα θεμέλια κάθε επιχειρηματικής διαδρομής. Ωστόσο, η πορεία δεν είναι ποτέ γραμμική. Η αγορά μεταβάλλεται, τα απρόοπτα συμβαίνουν, οι προκλήσεις εμφανίζονται ξαφνικά — και κάθε τέτοια δοκιμασία αποκαλύπτει τη δύναμη, την ευελιξία και την ανθεκτικότητα όσων επιχειρούν.

Η αλήθεια είναι πως το απρόοπτο δεν είναι εκεί για να σε σταματήσει. Είναι εκεί για να σε εξελίξει. Η ικανότητα μιας επιχείρησης να προσαρμόζεται και να επανέρχεται πιο δυνατή μετά από κάθε δυσκολία είναι αυτό που καθορίζει τη μακροχρόνια πορεία της. Σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, με δυναμικά φυσικά φαινόμενα, έντονη δραστηριότητα, αλλαγές στο περιβάλλον και στην οικονομία, η ανάγκη για προετοιμασία και θωράκιση είναι πιο επίκαιρη από ποτέ.

Ένα σχέδιο συνέχειας για κάθε επιχείρηση

Γι’ αυτό δημιουργήθηκε το My Business First της Eurolife FFH — ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που βοηθά τις επιχειρήσεις να αντιμετωπίζουν κάθε είδους απρόοπτο: από φυσικές καταστροφές και πυρκαγιές, μέχρι έκρηξη, κακόβουλες ενέργειες ή διακοπή λειτουργίας. Περιλαμβάνει 14 βασικές καλύψεις στο βασικό πακέτο και 6 διαθέσιμα πακέτα προαιρετικών καλύψεων, προσφέροντας ευελιξία ανάλογα με το μέγεθος και το αντικείμενο κάθε επιχείρησης. Παράλληλα, η Υπηρεσία Άμεσης Επέμβασης λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, όλο τον χρόνο, ώστε να υπάρχει άμεση βοήθεια όταν χρειάζεται περισσότερο.

Προστασία απέναντι σε απαιτήσεις τρίτων με ευέλικτα πακέτα επιλογών

Τα προγράμματα αστικής ευθύνης της Eurolife FFH παρέχουν κάλυψη από απαιτήσεις τρίτων, σε περίπτωση παράλειψης, αμέλειας ή τυχαίου και αιφνίδιου γεγονότος που μπορεί να προκύψει κατά τη λειτουργία των χώρων της επιχείρησης. Ο ασφαλισμένος μπορεί να αποκτήσει το πρόγραμμα που ταιριάζει καλύτερα στην επιχείρησή του, επιλέγοντας ανάμεσα σε διευρυμένα όρια κάλυψης και 4 προτιμολογημένα πακέτα.

Ο άνθρωπος στο επίκεντρο

Πέρα από τις υποδομές, η δύναμη κάθε επιχείρησης βρίσκεται στους ανθρώπους της. Η Eurolife FFH έχει αναπτύξει Ομαδικά Προγράμματα και Προνόμια Προσωπικού, προσφέροντας σε εργοδότες τη δυνατότητα να ενισχύσουν έμπρακτα την ομάδα τους με παροχές υγείας και φροντίδας. Η διαδικασία αποζημίωσης είναι απλή και διαφανής, ενώ μέσα από την εφαρμογή EurolifeConnect, οι εργαζόμενοι μπορούν να παρακολουθούν ψηφιακά τις παροχές τους και να έχουν άμεση ενημέρωση.

Ψηφιακή ασφάλεια στην εποχή των δεδομένων

Η επιχειρηματικότητα του σήμερα δεν περιορίζεται στους φυσικούς χώρους. Το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών και των συναλλαγών πραγματοποιείται πλέον online, κάτι που δημιουργεί νέες ανάγκες.

Για αυτές τις προκλήσεις, η Eurolife FFH έχει σχεδιάσει το My Business Cyber Protection, ένα πρόγραμμα που προσφέρει κάλυψη απέναντι σε περιστατικά στον κυβερνοχώρο, όπως παραβίαση δεδομένων, εκβιασμούς, ζημιές από διακοπή λειτουργίας ή έξοδα αποκατάστασης συστημάτων.

Η υπηρεσία λειτουργεί 24/7, με τηλεφωνική γραμμή για άμεση αναγγελία περιστατικών και εξειδικευμένη υποστήριξη, ώστε να περιορίζεται η ζημιά τη στιγμή που συμβαίνει.

Η ουσία του επιχειρείν: Να προχωράς

Η Eurolife FFH στηρίζει τους ανθρώπους που μετατρέπουν την ιδέα σε έργο και το έργο σε εξέλιξη. Γιατί, στο τέλος της ημέρας, η πραγματική δύναμη μιας επιχείρησης δεν βρίσκεται μόνο στους αριθμούς, αλλά στη βεβαιότητα ότι ό,τι κι αν συμβεί, μπορεί να συνεχίσει.

Και αυτό είναι το πιο ουσιαστικό “σχέδιο συνέχειας” που μπορεί να έχει κανείς.