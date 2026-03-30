Fuel Pass: Ανοίγουν οι αιτήσεις τις επόμενες ημέρες – Πότε θα γίνουν οι πληρωμές

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για να αρχίσει η υποβολή αιτήσεων για το Fuel Pass στο gov.gr, με στόχο οι πληρωμές να γίνουν πριν από το Πάσχα, δηλαδή πριν από τις 12/4.

Πάντως, το εγχείρημα είναι αρκετά δύσκολο, λόγω των επικείμενων τραπεζικών αργιών και τις ελάχιστες εργάσιμες ημέρες που απομένουν.

Η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με τα νέα μέτρα στήριξης, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το Fuel Pass και την επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης αναμένεται να εισαχθεί σήμερα Δευτέρα 30/3 προς συζήτηση στη Βουλή και να ψηφιστεί αύριο Τρίτη στην Ολομέλεια.

Υπενθυμίζεται ότι η ΠΝΠ, μεταξύ άλλων, προβλέπει:

–Fuel Pass: η επιδότηση μέσω ψηφιακής κάρτας για το δίμηνο Απριλίου-Μαΐου είναι το πιο σύνθετο κομμάτι, καθώς απαιτεί την εμπλοκή τραπεζικών ιδρυμάτων και την ανάπτυξη ψηφιακής πλατφόρμας.

–Επιδότηση πετρελαίου κίνησης στην αντλία: η μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στο diesel κίνησης κατά 20 λεπτά το λίτρο (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) θα ενεργοποιηθεί την Τετάρτη, 1η Απριλίου.

Η ελάφρυνση εφαρμόζεται αυτόματα από τα διυλιστήρια και θα αποτυπωθεί πλήρως στις τιμές των πρατηρίων εντός 3-5 εργάσιμων ημερών. Η μείωση θα ισχύσει για 1 μόνο μήνα, εκτός αν απαιτηθεί παράταση.

Χρήσιμες λεπτομέρειες για το Fuel Pass

Δικαιούχοι του Fuel Pass είναι:

τα φυσικά πρόσωπα (συμπεριλαμβανομένων των ελευθέρων επαγγελματιών),

που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος,

και έχουν οικογενειακό εισόδημα έως 25.000 ευρώ για τους άγαμους και 35.000 για τους έγγαμους, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Ειδικά για μονογονεϊκές οικογένειες το εισοδηματικό όριο ανέρχεται σε 39.000 ευρώ προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο πέραν του πρώτου.

Οι αιτήσεις θα γίνονται ηλεκτρονικά με τη χρήση των κωδικών του Taxisnet, ενώ η επιδότηση θα δοθεί με τη μορφή ηλεκτρονικής κάρτας, η οποία μπορεί να χρησιμοποιείται στα πρατήρια βενζίνης, στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και στα ταξί.

Για όσους δεν έχουν δυνατότητα χρήσης smartphone, το ποσό δύναται να κατατεθεί σε τραπεζικό λογαριασμό της επιλογής τους.

Για να δοθεί η ενίσχυση, το φυσικό πρόσωπο θα δηλώνει σε σχετική πλατφόρμα στο gov.gr το όχημα για το οποίο λαμβάνει την ενίσχυση και επί του οποίου πρέπει να έχει κάποιο ποσοστό συνιδιοκτησίας ή συμβόλαιο μακρoχρόνιας μίσθωσης.

Κάθε όχημα μπορεί να δηλωθεί από ένα μόνο φυσικό πρόσωπο και κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να δηλώνει μόνο ένα όχημα.

Απαραίτητη προϋπόθεση το όχημα να είναι σε κυκλοφορία, να είναι ασφαλισμένο και να μην οφείλονται τέλη κυκλοφορίας.

Για τους δικαιούχους που επιλέγουν τη χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης θα είναι προσαυξημένο.

Η επιδότηση για αυτοκίνητο σε ηπειρωτική περιοχή, ανέρχεται σε 50 ευρώ για το δίμηνο με τη χρήση ψηφιακής κάρτας (40 ευρώ χωρίς κάρτα).

Για τους πολίτες που έχουν κύρια κατοικία σε νησιωτική περιοχή, η επιδότηση για τους δύο μήνες, ανέρχεται σε 60 ευρώ με τη χρήση ψηφιακής κάρτας (50 ευρώ χωρίς κάρτα).

Για ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών η επιδότηση ανέρχεται σε 30 ευρώ (25 ευρώ χωρίς κάρτα) σε ηπειρωτική και 35 ευρώ (30 ευρώ χωρίς κάρτα) σε νησιωτική περιοχή.