Fuel Pass 2026: Με βάση τον ΑΦΜ από σήμερα οι αιτήσεις μετά τα προβλήματα – Δείτε πότε είναι η σειρά σας

Με προβλήματα άνοιξε χθες Μεγάλη Δευτέρα 7/4 η πλατφόρμα για το Fuel Pass 2026, με τους οδηγούς να είναι σε απόγνωση με το ξέφρενο ράλι των τιμών.

Με που άνοιξε η πλατφόρμα γύρω στις 16:30 το απόγευμα, μέσα σε λίγη ώρα εμφανίστηκαν σοβαρά τεχνικά προβλήματα, λόγω του τεράστιου ενδιαφέροντος.

Έτσι, σε λιγότερο από μία ώρα λειτουργίας της, η πλατφόρμα vouchers.gov.gr κατέρρευσε και ήταν αδύνατη η είσοδος και λειτουργία της εφαρμογής.

Μέχρι τότε, είχαν γίνει ήδη 16.000 είσοδοι πολιτών και εκδόθηκαν περίπου 15.500 εγκρίσεις πληρωμών, οι οποίες προωθήθηκαν άμεσα στα τραπεζικά ιδρύματα προς ολοκλήρωση και πίστωση των σχετικών ποσών.

Τη μαζική προσέλευση των δικαιούχων πυροδότησε και το γεγονός ότι όσοι υποβάλουν αίτηση έως και σήμερα Μεγάλη Τρίτη αναμένεται να λάβουν την ενίσχυση πριν το Πάσχα.

Ωστόσο, όσοι δεν κινηθούν γρήγορα, θα πληρωθούν μετά το Πάσχα, καθώς το σύστημα χρειάζεται περίπου 48 ώρες για την επεξεργασία των αιτήσεων, χρόνος που «πέφτει» πάνω στις τραπεζικές αργίες.

Τελικά και προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή ροή των αιτήσεων για τη χορήγηση επιδότησης αγοράς καυσίμων Fuel Pass 2026 και η αποφυγή καθυστερήσεων λόγω μεγάλης επισκεψιμότητας, από σήμερα η εφαρμογή θα λειτουργεί με βάση τον λήγοντα αριθμό του Α.Φ.Μ. των δικαιούχων, ως εξής:

–Τρίτη 7/4/2026: Αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλουν οι δικαιούχοι που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 1, 2 και 3.

-Τετάρτη 8/4/2026: Αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλουν οι δικαιούχοι που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει σε 4, 5, 6 και 7.

–Πέμπτη 9/4/2026: Αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλουν οι δικαιούχοι που ο Α.Φ.Μ. τους λήγει 8, 9 και 0.

Από την Παρασκευή 10/4/2026, η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή για όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως του λήγοντος αριθμού του Α.Φ.Μ. τους έως και την 30/4/2026.

Οι πολίτες μπορούν να εισέλθουν στην πλατφόρμα χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς TaxisNet και να ολοκληρώσουν τη διαδικασία ταυτοποίησης μέσω κωδικού επιβεβαίωσης που αποστέλλεται στο κινητό τους τηλέφωνο, όπως αυτό είναι καταχωρημένο στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας. Στη συνέχεια, καλούνται να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους, να δηλώσουν ή να επιλέξουν τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος για το οποίο επιθυμούν να λάβουν την επιδότηση, καθώς και τον τρόπο καταβολής της ενίσχυσης.

Υπενθυμίζεται ότι η επιδότηση μπορεί να καταβληθεί είτε μέσω ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, επιλέγοντας έναν από τους διαθέσιμους παρόχους, είτε μέσω απευθείας κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό, με δήλωση του IBAN. Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα υποβολής αίτησης και μέσω των ΚΕΠ για όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με τις ηλεκτρονικές διαδικασίες.

Η επιδότηση μέσω της ψηφιακής κάρτας (Fuel Pass) διαμορφώνεται ως εξής:

Για τα αυτοκίνητα:

60 ευρώ για τις νησιωτικές περιοχές

50 ευρώ για την υπόλοιπη Ελλάδα

Για τις μοτοσικλέτες:

35 ευρώ για τις νησιωτικές περιοχές

30 ευρώ για την υπόλοιπη Ελλάδα

Τα μέτρα θα ισχύσουν για το δίμηνο Απριλίου – Μαΐου. Ωστόσο τυχόν αδιάθετο ποσό θα παραμείνει ενεργό στην κάρτα μέχρι τέλος Ιουλίου.

Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 30 Απριλίου, ενώ η πίστωση της ενίσχυσης γίνεται εντός δύο εργάσιμων ημερών από την έγκριση της αίτησης.

Έκτακτη σύσκεψη για την αποκατάσταση του προβλήματος

Αξίζει να σημειωθεί ότι για την επίλυση του προβλήματος με την πλατφόρμα vouchers.gov.gr, σύμφωνα με πληροφορίες, απαιτήθηκε έκτακτη σύσκεψη επιτελών των συναρμόδιων υπουργείων με τους τεχνικούς της εταιρείας που έχει αναλάβει το έργο της διασύνδεσης και άντλησης των στοιχείων από τις βάσεις δεδομένων των συναρμοδίων φορέων (όπως της ΑΑΔΕ, του Υπουργείου Μεταφορών κλπ).

Μάλιστα, αρμόδιες πηγές ανέφεραν ότι προτού πέσει η πλατφόρμα, καταγράφονταν 30 είσοδοι ανά δευτερόλεπτο

Αρμόδια στελέχη των εμπλεκόμενων υπουργείων σημείωναν χθες ότι στο στάδιο των δοκιμών λάμβαναν διαβεβαιώσεις από τους υπευθύνους της αναδόχου εταιρείας ότι το σύστημα είναι έτοιμο και θα ανταπεξέλθει στον φόρτο χωρίς προβλήματα, κάτι που δεν επιβεβαιώθηκε στην πράξη.