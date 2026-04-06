Fuel Pass 2026: Προβλήματα στην πλατφόρμα κατά την εκκίνηση των αιτήσεων — Έκτακτη σύσκεψη για την αποκατάσταση

Σοβαρά τεχνικά προβλήματα αντιμετωπίζει, από τα πρώτα λεπτά μετά την επίσημη εκκίνησή της στις 4:30 το απόγευμα της Μεγάλης Δευτέρας, η πλατφόρμα υποδοχής αιτήσεων για τη χορήγηση επιδότησης αγοράς καυσίμων Fuel Pass ΙΙΙ.

Σε λιγότερο από μία ώρα λειτουργίας της, η πλατφόρμα vouchers.gov.gr κατέρρευσε και ήταν αδύνατη η είσοδος και λειτουργία της εφαρμογής. Μέχρι τότε, είχαν γίνει ήδη 16.000 είσοδοι πολιτών και εκδόθηκαν περίπου 15.500 εγκρίσεις πληρωμών, οι οποίες προωθήθηκαν άμεσα στα τραπεζικά ιδρύματα προς ολοκλήρωση και πίστωση των σχετικών ποσών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, για την επίλυση του προβλήματος απαιτήθηκε έκτακτη σύσκεψη επιτελών των συναρμόδιων υπουργείων με τους τεχνικούς της εταιρείας που έχει αναλάβει το έργο της διασύνδεσης και άντλησης των στοιχείων από τις βάσεις δεδομένων των συναρμοδίων φορέων (όπως της ΑΑΔΕ, του Υπουργείου Μεταφορών κλπ).

Όπως ανέφεραν αρμόδιες πηγές, πριν σημειωθεί η κατάρρευση της πλατφόρμας, καταγράφονταν 30 είσοδοι ανά δευτερόλεπτο. Η λειτουργία της πλατφόρμας σταδιακά επανέρχεται. Ωστόσο αρμόδιες στελέχη των εμπλεκόμενων υπουργείων επισημαίνουν ότι στο στάδιο των δοκιμών και όλες τις προηγούμενες ημέρες λάμβαναν διαβεβαιώσεις από τους υπευθύνους της αναδόχου εταιρείας ότι το σύστημα είναι έτοιμο και θα ανταπεξέλθει στον φόρτο χωρίς προβλήματα, κάτι που στην πράξη δεν επιβεβαιώνεται προς το παρόν.

Τετραπλασιάστηκαν οι εξαγωγές φυσικού αερίου κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026
Τετραπλασιάστηκαν οι εξαγωγές φυσικού αερίου κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΔΕΣΦΑ, γεγονός που όπως επισημαίνεται είναι αποτέλεσμα της ενίσχυσης του ρόλου της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Συγκεκριμένα οι εξαγωγές έφθασαν σε 5,99 TWh έναντι 1,44 TWh την αντίστοιχη περίοδο του 2025, αύξηση που αποτελεί την κύρια […]

