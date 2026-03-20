Ferrari και Maserati σταμάτησαν τις παραδόσεις στη Μέση Ανατολή

Οι Ferrari και Maserati έχουν αναστείλει τις περισσότερες αποστολές προς τη Μέση Ανατολή, καθώς οι σχεδόν τριών εβδομάδων εχθροπραξίες αρχίζουν να επηρεάζουν και τους κατασκευαστές ειδών πολυτελείας.

Η ιταλική εταιρεία κατασκευής πολυτελών σπορ αυτοκινήτων Ferrari δήλωσε χθες ότι ανέστειλε προσωρινά τις παραδόσεις στη Μέση Ανατολή, καθώς μαίνεται πόλεμος στην περιοχή.

«Παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις πιθανές επιπτώσεις για την επιχείρησή μας», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Ferrari.

«Σε αυτό το στάδιο, έχουμε προσωρινά αναστείλει τις παραδόσεις στην περιοχή, ενώ διαχειριζόμαστε λίγες παραδόσεις μέσω αεροπορικών παραδόσεων», πρόσθεσε η ιταλική εταιρεία.

Αναμένεται πτώση 1% στις πωλήσεις του πρώτου τριμήνου στον τομέα των ειδών πολυτελείας, καθώς κλείνουν οι «πύλες» των αεροδρομίων στη Μέση Ανατολή, αναφέρει το Reuters.

Οι παγκόσμιοι κολοσσοί των πολυτελών ειδών προετοιμάζονται για μια τοπική πτώση των πωλήσεων μετά την κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, αν και οι αναλυτές υποδηλώνουν ότι η κύρια ζημιά στις αποτιμήσεις μπορεί ήδη να έχει ληφθεί υπόψη.

Μια εις βάθος έκθεση της Bernstein, εκτιμά ότι η αγορά της Μέσης Ανατολής θα υποστεί σοβαρά πλήγματα στον όγκο των πωλήσεων λόγω του πολέμου. Αυτή η περιοχή αντιπροσωπεύει περίπου το 6% των συνολικών πωλήσεων του τομέα των πολυτελών ειδών.

Ενώ οι «πόρτες των αεροδρομίων» παραμένουν σε μεγάλο βαθμό κλειστές, επηρεάζοντας περίπου το 9% του δικτύου λιανικής, ο τομέας των πολυτελών ειδών στηρίζεται στην πελατειακή βάση ιδιωτών με υψηλή καθαρή αξία.

Σε μια τάση που θυμίζει την εποχή της COVID-19, οι πωλητές έχουν στραφεί σε «δραστηριότητα εξωστρέφειας», προσελκύοντας πλούσιους ντόπιους που «κάθονται σπίτι χωρίς να έχουν τίποτα άλλο να κάνουν παρά να ψωνίζουν».

Η Bernstein προβλέπει ότι οι πωλήσεις του Μαρτίου στην περιοχή θα μειωθούν στο μισό αντί να μηδενιστούν, δημιουργώντας ένα διαχειρίσιμο εμπόδιο 100 μονάδων βάσης στις συνολικές πωλήσεις του πρώτου τριμήνου.

Πέρα από την άμεση αναστάτωση στο λιανικό εμπόριο, η έκθεση προειδοποιεί για ευρύτερες «έμμεσες επιπτώσεις» εάν η σύγκρουση επεκταθεί μεσοπρόθεσμα. Η Μέση Ανατολή ήταν η ταχύτερα αναπτυσσόμενη γεωγραφική περιοχή του τομέα κατά το οικονομικό έτος 2025, σημειώνοντας οργανική επέκταση κατά 6% έως 8%.

Ένας παρατεταμένος πόλεμος απειλεί να αντιστρέψει τα πρόσφατα κέρδη λόγω του υψηλότερου κόστους ενέργειας, κάτι που, σύμφωνα με τον Bernstein, θα μπορούσε να πυροδοτήσει πληθωριστικές πιέσεις και να μειώσει την παγκόσμια καταναλωτική εμπιστοσύνη.

Η γεωγραφική εστίαση παραμένει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τη Σαουδική Αραβία, οι οποίες στεγάζουν πάνω από το ήμισυ της βάσης πολυτελών καταστημάτων της περιοχής και επί του παρόντος παραμένουν οι «λιγότερο επηρεασμένες» ζώνες, με τα περισσότερα καταστήματα να εξακολουθούν να λειτουργούν.

Ο «άμεσος αντίκτυπος» θεωρείται ότι αποτιμάται στα τρέχοντα επίπεδα μετοχών, αλλά η πορεία του συνεχιζόμενου πολέμου παραμένει μια κρίσιμη μεταβλητή για τις προοπτικές του κλάδου για το 2026.

Ο διευθύνων σύμβουλος του γερμανικού ομίλου Volkswagen Όλιβερ Μπλουμ ανησυχεί για τη ζήτηση στην premium κατηγορία στη Μέση Ανατολή, αναφέρει το Reuters. «Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή δεν επηρεάζει την αλυσίδα εφοδιασμού της Volkswagen, αλλά θα μπορούσε να πλήξει τη ζήτηση για τις premium μάρκες της Audi και Porsche», δήλωσε ο Όλιβερ Μπλουμ.

«Απλώς βλέπουμε πόσο ασταθής και εύθραυστος είναι ο κόσμος μας, με νέα ζητήματα να προκύπτουν κάθε μήνα», ανέφερε ο κ. Μπλουμ, επισημαίνοντας μια πιθανή επιβράδυνση των πωλήσεων από τη σύγκρουση στην περιοχή, όπου οι όγκοι είναι μέτριοι αλλά τα περιθώρια κέρδους υψηλά.

Πρόσθεσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν μια σημαντική αγορά για τον όμιλο Volkswagen, αλλά είπε ότι το στοχευμένο μερίδιο αγοράς 10% εκεί έχει μειωθεί μακροπρόθεσμα.