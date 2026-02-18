EXAE: Αύξηση κερδών 82,7% το 2025, στα 31,6 εκατ. ευρώ

Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών, το 2025 αυξήθηκαν κατά 82,7% και διαμορφώθηκαν στα 31,6 εκατ. ευρώ έναντι 17,3 εκατ. ευρώ το 2024.

Τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 0,622 ευρώ τo 2025 έναντι 0,350 ευρώ το 2024. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) για το 2025 διαμορφώθηκαν σε 42,2 εκατ. ευρώ έναντι 23,7 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου περυσινού διαστήματος, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 78,1%.

Ο κύκλος εργασιών της χρήσης 2025 για τον Όμιλο Χρηματιστηρίου Αθηνών ανήλθε στα 86,3 εκατ. ευρώ, έναντι 54,3 εκατ. ευρώ του 2024, σημειώνοντας αύξηση 58,9%.

Ποσοστό 72,1% του κύκλου εργασιών του Ομίλου προέρχεται από τα δικαιώματα από τη συναλλακτική δραστηριότητα και τις μετασυναλλακτικές υπηρεσίες (κυρίως εκκαθάριση και διακανονισμό των συναλλαγών) στο Χρηματιστήριο Αθηνών, και 16,9% προέρχεται από νέες εισαγωγές και υπηρεσίες προς τις εισηγμένες εταιρείες, υπηρεσίες πληροφόρησης κ.α.

Ποσοστό 11,0% προέρχεται από τις υπηρεσίες τεχνολογίας που περιλαμβάνουν ψηφιακές υπηρεσίες, υποδομές και τεχνολογικές λύσεις σε άλλες οργανωμένες αγορές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

To διοικητικό συμβούλιο προτίθεται να προτείνει στην τακτική γενική συνέλευση της 12ης Ιουνίου 2026 τη διανομή μερίσματος ύψους 0,11 ευρώ ανά μετοχή .

Ο Γενικός Δείκτης τιμών έκλεισε στο τέλος του 2025 στις 2.120,71 μονάδες με κέρδη 44,3% κατατάσσοντας το Χρηματιστήριο Αθηνών μεταξύ των κορυφαίων αγορών μετοχών παγκοσμίως.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς αυξήθηκε κατά 43,0 δισ. ευρώ και διαμορφώθηκε σε 146,8 δισ., ευρώ, επίπεδα που αποτελούν την υψηλότερη αποτίμηση της αγοράς από τον Ιούνιο 2008. Το 2025, η μέση ημερήσια συναλλακτική δραστηριότητα ενισχύθηκε σημαντικά, για πέμπτο συνεχόμενο έτος, φθάνοντας τα 218,8 εκατ. ευρώ, το υψηλότερο επίπεδο από το 2008.

Στη διάρκεια του 2025 αντλήθηκαν συνολικά 2,5 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 1.390 εκατ. ευρώ από εκδόσεις ομολόγων, 911 εκατ. ευρώ από αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) και 225 εκατ. ευρώ από νέες εισαγωγές (IPOs).

Ο Γιάννος Κοντόπουλος, διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών δήλωσε: «Ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών κατέγραψε εξαιρετικά ισχυρή επίδοση το 2025, αναδεικνύοντας το βάθος, την ανθεκτικότητα και τη νέα δυναμική της ελληνικής κεφαλαιαγοράς.

Η σημαντική αύξηση στον κύκλο εργασιών, την κερδοφορία και τη συναλλακτική δραστηριότητα επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη τόσο των εγχώριων όσο και των διεθνών επενδυτών και δικαιώνει τη στρατηγική μας εστίαση στην ανάπτυξη της αγοράς, στη λειτουργική αριστεία και στην παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας.

Η δραστηριότητα της αγοράς έφτασε σε επίπεδα που είχαν σημειωθεί πριν από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση, με την άντληση κεφαλαίων, τη ρευστότητα και τη συμμετοχή ξένων επενδυτών να σημειώνουν ιστορικά υψηλά.

Τα αποτελέσματα αυτά επιτεύχθηκαν παράλληλα με τη συνεχή επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό μας, στις υποδομές και στις ψηφιακές μας δυνατότητες, διασφαλίζοντας ότι το Χρηματιστήριο Αθηνών παραμένει ισχυρό, αξιόπιστο και έτοιμο για το μέλλον.

Το 2025 αποτελεί ορόσημο για τον Όμιλο, καθώς εισερχόμαστε σε μια νέα εποχή μέσω της ένταξής μας στην οικογένεια της Euronext. Το στρατηγικό αυτό βήμα ενισχύει σημαντικά τη διεθνή μας προβολή, τη διασυνδεσιμότητα και τις μακροπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης, καθιστώντας το Χρηματιστήριο Αθηνών ακόμη ισχυρότερο κόμβο σύνδεσης της Ελλάδας με τις διεθνείς κεφαλαιαγορές».

O πρόεδρος του Δ.Σ του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών, Camille Beudin, τόνισε: «Τα ισχυρά ετήσια αποτελέσματα του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών για το 2025 αναδεικνύουν τη δυναμική που αναπτύσσεται στις ελληνικές κεφαλαιαγορές.

Η ένταξη στην Euronext σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο για τον Όμιλο. Αξιοποιώντας τη βαθιά δεξαμενή ρευστότητας και την τεχνογνωσία της Euronext, ενισχύουμε περαιτέρω την ανταγωνιστικότητα και τη διεθνή προβολή των ελληνικών επιχειρήσεων.

Οι Έλληνες εκδότες, χρηματιστές και επενδυτές θα επωφεληθούν από προηγμένες τεχνολογίες διαπραγμάτευσης και μετασυναλλακτικών υπηρεσιών, οι οποίες θα ενισχύσουν τη διεθνή θέση και την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής κεφαλαιαγοράς, καθιστώντας την ακόμη πιο ελκυστική για τους διεθνείς επενδυτές, ενώ παράλληλα θα βελτιώσουν την πρόσβαση σε κεφάλαια και θα στηρίξουν τις αναπτυξιακές προοπτικές των ελληνικών επιχειρήσεων».