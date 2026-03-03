Eurostat: Στο 3% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Φεβρουάριο

Ο ετήσιος πληθωρισμός στην ευρωζώνη αναμένεται να διαμορφωθεί στο 1,9% τον Φεβρουάριο του 2026, από 1,7% τον Ιανουάριο, σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας, Eurostat, που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Εξετάζοντας τις κύριες συνιστώσες του πληθωρισμού στην ευρωζώνη, οι υπηρεσίες αναμένεται να έχουν τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό τον Φεβρουάριο (3,4%, σε σύγκριση με 3,2% τον Ιανουάριο), ακολουθούμενες από τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τον καπνό (2,6%, σταθερό σε σύγκριση με τον Ιανουάριο), τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (0,7%, σε σύγκριση με 0,4% τον Ιανουάριο) και την ενέργεια (-3,2%, σε σύγκριση με -4,0% τον Ιανουάριο).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην Ελλάδα εκτιμάται ότι ο πληθωρισμός θα αυξηθεί ελαφρώς στο 3% το Φεβρουάριο, από 2,9% τον Ιανουάριο.

Το Φεβρουάριο τα υψηλότερα επίπεδα πληθωρισμού στην ευρωζώνη κατέγραψαν η Σλοβακία (4%), η Κροατία (3,9%) και η Λιθουανία (3,2%).

Τον ίδιο μήνα, τα χαμηλότερα επίπεδα πληθωρισμού σημειώθηκαν στην Κύπρο (0,9%), στη Γαλλία (1,1%) και στο Βέλγιο (1,4%).