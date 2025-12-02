ESM: Έδωσε το «πράσινο φως» στην Ελλάδα για την πρόωρη αποπληρωμή δανείων ύψους 5,29 δισεκατομ. ευρώ του πρώτου μνημονίου

Η Ελλάδα προχωρά σε νέα πρόωρη αποπληρωμή δανείων του πρώτου μνημονίου, ύψους 5,29 δισ. ευρώ, μετά το «πράσινο φως» που έδωσαν τα Διοικητικά Συμβούλια του ESM και του EFSF για την άρση της ρήτρας υποχρεωτικής αναλογικής αποπληρωμής.

Η απόφαση αυτή επιτρέπει στη χώρα να εξοφλήσει τα δάνεια του Greek Loan Facility (GLF) χωρίς να ενεργοποιηθεί ο κανόνας που θα απαιτούσε την ταυτόχρονη αποπληρωμή αντίστοιχου μέρους των δανείων προς τους δύο ευρωπαϊκούς μηχανισμούς.

Παράλληλα, ο ESM ενέκρινε τη χρήση μέρους του ειδικού ταμειακού αποθέματος που δημιουργήθηκε με το τέλος του τρίτου προγράμματος προσαρμογής, ώστε να χρηματοδοτηθεί η πρόωρη αποπληρωμή των δανείων του GLF με λήξεις έως το 2033 και το 2041. Το σύνολο των 5,29 δισ. ευρώ θα καλυφθεί από το λεγόμενο «μαξιλάρι» ρευστότητας, χωρίς προσφυγή στις αγορές για νέο δανεισμό.

«Θετικό μήνυμα προς τις αγορές»

Ο γενικός διευθυντής του ESM και CEO του EFSF, Πιερ Γκραμενιά, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα συνεχίζει να καταγράφει σημαντική πρόοδο στην ενίσχυση της οικονομίας της.

Όπως σημείωσε, η νέα πρόωρη αποπληρωμή στέλνει θετικό μήνυμα στις αγορές, βελτιώνει το προφίλ του χρέους και αντανακλά την ενίσχυση της δημοσιονομικής θέσης της χώρας. Διαβεβαίωσε δε ότι οι δύο θεσμοί παραμένουν προσηλωμένοι στη στήριξη της Ελλάδας για τη διασφάλιση μακροχρόνιας ανάπτυξης και βιωσιμότητας του χρέους.

Το GLF αποτέλεσε τον βασικό άξονα του πρώτου προγράμματος στήριξης τον Μάιο του 2010, με 14 χώρες της ευρωζώνης να χορηγούν διμερή δάνεια συνολικού ύψους 52,9 δισ. ευρώ. Σήμερα, 31,6 δισ. ευρώ παραμένουν σε εκκρεμότητα και αποπληρώνονται σταδιακά, με την Ελλάδα να αξιοποιεί τα χαμηλά επιτόκια και το ισχυρό ταμειακό της απόθεμα.

Η κίνηση εντάσσεται στη στρατηγική ενεργητικής διαχείρισης του χρέους, μετά την πλήρη εξόφληση των δανείων προς το ΔΝΤ το 2022 και τις προηγούμενες πρόωρες αποπληρωμές δανείων του GLF το 2024.

Με τη νέα παρέμβαση μειώνονται οι χρηματοδοτικές ανάγκες των επόμενων ετών, διευκολύνεται η εξομάλυνση του προφίλ ωριμάνσεων και ενισχύεται η εικόνα αξιοπιστίας της χώρας, σε μια περίοδο που η Ελλάδα επιδιώκει να «κλειδώσει» τη μακροχρόνια βιωσιμότητα του χρέους της.