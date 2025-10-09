ΕΡΓΑΝΗ: 317.301 νέες θέσεις εργασίας από τον Ιανουάριο έως τον Αύγουστο 2025

Συνολικά 317.301 νέες θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2025, που αποτελεί την υψηλότερη επίδοση πρώτου οκταμήνου έτους από το 2001 μέχρι σήμερα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», το ισοζύγιο των ροών μισθωτής απασχόλησης του πρώτου οκταμήνου του έτους 2025 είναι θετικό και διαμορφώνεται στις 317.301 νέες θέσεις εργασίας.

Αθροιστικά, από τον Ιανουάριο έως τον Αύγουστο 2025, οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν στις 2.266.335 θέσεις εργασίας και οι αποχωρήσεις έφτασαν τις 1.949.034, εκ των οποίων οι 1.185.457 ήταν αποτέλεσμα καταγγελιών συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου και οι 763.577 οικειοθελείς αποχωρήσεις.

Επίσης, κατά τον μήνα Αύγουστο 2025, καταγράφεται μείωση της μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα, καθώς το ισοζύγιο προσλήψεων–αποχωρήσεων είναι αρνητικό κατά 2.542 θέσεις εργασίας.

Με βάση τα στοιχεία των ροών μισθωτής απασχόλησης του Αυγούστου 2025, οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 213.332, ενώ οι αποχωρήσεις σε 215.874.

Από τις 215.874 συνολικά αποχωρήσεις, οι 87.544 προήλθαν από οικειοθελείς αποχωρήσεις και οι 128.330 από καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου.

Από τη σύγκριση των στοιχείων των δύο μηνών (Αυγούστου 2025 και Αυγούστου 2024), προκύπτει θετική επίδοση κατά 2.539 περισσότερων θέσεων εργασίας για τον Αύγουστο 2025 (αρνητικό ισοζύγιο -2.542 θέσεων εργασίας) έναντι αρνητικού ισοζυγίου (-5.081) τον Αύγουστο 2024.