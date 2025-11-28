Επιστροφή ενοικίου: Ημέρα πληρωμής για 1 εκατ. δικαιούχους – Τι ώρα θα μπουν τα χρήματα στους λογαριασμούς

Έφτασε η μεγάλη ημέρα για περίπου 1,1 εκατομμύριο ενοικιαστές κύριας ή φοιτητικής κατοικίας, καθώς σήμερα Παρασκευή 28/11 καταβάλλεται η επιστροφή ενοικίου.

Η πληρωμή για το εφάπαξ επίδομα ενοικίου θα γίνει εντός της ημέρας, με τους δικαιούχους να βλέπουν τα χρήματα στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς το απόγευμα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η διαδικασία γίνεται αυτόματα, αφού έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι διασταυρώσεις ανάμεσα στις φορολογικές δηλώσεις και τα ηλεκτρονικά μισθωτήρια που τηρεί η ΑΑΔΕ.

Τα εισοδηματικά κριτήρια αρχίζουν από 20.000 ευρώ για άγαμους, 28.000 ευρώ για ζευγάρια με προσαύξηση ανά παιδί, και 31.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες.

Επίσης, η ακίνητη περιουσία δεν πρέπει να ξεπερνά τα 120.000 ευρώ (με προσαύξηση για τα επιπλέον μέλη). Για τους φοιτητές εξετάζονται μόνο εισοδηματικά στοιχεία.

Σημειώνεται πως η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και δεν συμψηφίζεται με οφειλές, αλλά οι ψευδείς δηλώσεις μισθώσεων οδηγούν σε επιστροφή ποσών με τόκους και αποκλεισμό από επιδοτήσεις για τρία χρόνια.

Πάντως, πρόκειται για μόνιμου χαρακτήρα μέτρο, που θα επαναλαμβάνεται κάθε Νοέμβριο και στόχο έχει να μετριάσει τις αρνητικές επιπτώσεις του στεγαστικού προβλήματος στην καθημερινότητα των νοικοκυριών που ζουν στο νοίκι.

Τι να κάνουν όσοι δεν λάβουν την επιστροφή ενοικίου

Όσοι από τους ενοικιαστές οι οποίοι πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, δεν λάβουν την ενίσχυση έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου να εισπράξουν το ποσό που δικαιούνται.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι μισθωτές που θα μείνουν χωρίς την ενίσχυση θα πρέπει να υποβάλουν αίτημα εξέτασης της συνδρομής των προϋποθέσεων στην αρμόδια για την παραλαβή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματός τους υπηρεσία της ΑΑΔΕ μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στην ψηφιακή πύλη myAADE, με την επισύναψη των κατάλληλων δικαιολογητικών. Το αίτημα θα πρέπει να υποβληθεί το αργότερο μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2025.

Στις περιπτώσεις μη καταβολής της ενίσχυσης, οι λόγοι μπορεί να αφορούν:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την εφαρμογή των προϋποθέσεων για μίσθωση φοιτητικής κατοικίας.

Τη μη πλήρωση των νόμιμων όρων για κάποια από τις μισθώσεις φοιτητών, όταν υπάρχουν περισσότερες της μίας.

Ασυμφωνία στο ποσό του μισθώματος, εφόσον έχει δηλωθεί υψηλότερο ποσό από το συμβατικό. Σε περίπτωση ασυμφωνίας, οι δικαιούχοι οφείλουν να προσκομίσουν τραπεζικά παραστατικά εξόφλησης του ενοικίου και το σχετικό μισθωτήριο που αποδεικνύει τα συμφωνηθέντα ποσά.