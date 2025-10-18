Επίδομα θέρμανσης 2025: Ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση για την καταβολή του

Αντίστροφη μέτρηση για το επίδομα θέρμανσης 2025 έχει ξεκινήσει, καθώς θα αφορά περισσότερα από 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά σε όλη τη χώρα. Από τον Νοέμβριο θα ανοίξει η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, myΘέρμανση, μέσω της οποίας οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση για την επιδότηση που καλύπτει πετρέλαιο, φυσικό αέριο, υγραέριο, καυσόξυλα, πέλετ, ηλεκτρική και θερμική ενέργεια.

Δικαιούχοι είναι τα νοικοκυριά που πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Η πρώτη δόση του επιδόματος θα καταβληθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς πριν τα Χριστούγεννα, ενώ οι υπόλοιπες δόσεις θα καταβληθούν έως τον Ιούλιο του 2026, ανάλογα με το είδος του καυσίμου και την κατανάλωση κάθε νοικοκυριού. Για την αίτηση στο myΘέρμανση απαιτούνται στοιχεία Taxisnet, ΑΦΜ, IBAN και πληροφορίες για την κατανάλωση θέρμανσης της κύριας κατοικίας.

Ύψος επιδότησης

Το ποσό κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ, με προσαυξήσεις για ψυχρότερες περιοχές:

+25% (έως 1.000 ευρώ) για περιοχές όπως η Ελάτη, το Πάπιγκο και η Κοζάνη με κλιματικό συντελεστή (ΣΚ) ≥1.

+50% (έως 1.200 ευρώ) για περιοχές με ΣΚ ≥1,2, όπως Μέτσοβο, Βελούχι, Νευροκόπι, Νυμφαίο και Περτούλι.

Κριτήρια επιλεξιμότητας

Άγαμοι: εισόδημα έως 16.000 ευρώ.

Έγγαμοι: έως 24.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί.

Μονογονεϊκές οικογένειες: έως 29.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο.

Ελεύθεροι επαγγελματίες: τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα δικά τους ή του/της συζύγου ή συντρόφου/τέκνων δεν πρέπει να ξεπερνούν τις 80.000 ευρώ.

Η αξία ακίνητης περιουσίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 200.000 ευρώ για άγαμους ή σε χηρεία/εν διαστάσει, και τα 260.000 ευρώ για έγγαμους, μονογονεϊκές οικογένειες ή σε σύμφωνο συμβίωσης, με προσαύξηση 40.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Σημαντικές πληροφορίες για τη διαδικασία

Η αίτηση αφορά μόνο την κύρια κατοικία.

Το επίδομα δίνεται σε φυσικά πρόσωπα άγαμα, έγγαμα, σε χηρεία ή σύμφωνο συμβίωσης/εν διαστάσει, που χρησιμοποιούν πετρέλαιο θέρμανσης, φωτιστικό πετρέλαιο (μπλε κηροζίνη), φυσικό αέριο, υγραέριο, καυσόξυλα, πέλετ, θερμική ενέργεια μέσω τηλεθέρμανσης ή ηλεκτρική ενέργεια και πληρούν τα κριτήρια.

Για έγγαμους ή σε σύμφωνο συμβίωσης, δικαιούχος είναι ο υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης ή ένας εκ των δύο σε περίπτωση χωριστής δήλωσης.

Η ΑΑΔΕ τόνισε στις 14 Οκτωβρίου 2025 ότι τα παραστατικά αγοράς πετρελαίου πρέπει να περιλαμβάνουν συγκεκριμένα στοιχεία για την ταυτοποίηση των δικαιούχων.