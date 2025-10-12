Επίδομα Θέρμανσης 2025 – 2026: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα αιτήσεων – Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την χορήγηση επιδόματος θέρμανσης καθώς από τις 15 Οκτωβρίου ξεκινά επίσημα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης.

Το συνολικό κονδύλι για το επίδομα αναμένεται να ξεπεράσει τα 195 εκατ. ευρώ, ενώ έως το τέλος Οκτωβρίου αναμένεται να εκδοθεί η νέα υπουργική απόφαση με τις λεπτομέρειες της διαδικασίας. Δικαιούχοι για το επίδομα θέρμανσης είναι νοικοκυριά που πληρούν εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, με επιπλέον μειωμένο ΦΠΑ σε 19 ακριτικά νησιά από το 2026.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα MyΘέρμανση ανοίγει τις πόρτες της στις αρχές Νοεμβρίου, προσφέροντας σε εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά τη δυνατότητα να διεκδικήσουν το πολύτιμο επίδομα, που μειώνει το βάρος των λογαριασμών θέρμανσης.

Οι πρώτες καταβολές αναμένονται στα μέσα Δεκεμβρίου, διαδικασία που θα κρατήσει μέχρι και τον Ιούλιο του 2026, ανάλογα με το καύσιμο που χρησιμοποιείται και τις ανάγκες κάθε νοικοκυριού. Από το πετρέλαιο μέχρι το φυσικό αέριο και τα καυσόξυλα, το επίδομα φτάνει έως και τα 1.200 ευρώ για τις πιο ψυχρές περιοχές της χώρας.

Τα κριτήρια

Οι αιτήσεις στην πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ υποβάλλονται για μια κύρια κατοικία.

Το ύψος της ενίσχυσης

Το συνολικό ποσό του επιδόματος δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 100 ευρώ αλλά ούτε και να υπερβαίνει τα 800 ευρώ. Σε περιοχές με υψηλό κλιματικό συντελεστή (≥1), το επίδομα προσαυξάνεται κατά 25% και μπορεί να φτάσει έως 1.000 ευρώ, ενώ σε πολύ ψυχρές περιοχές μπορεί να αγγίξει τα 1.200 ευρώ.