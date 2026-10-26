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ΕΛΛΑΔΑ

Στο “κόκκινο” ο Κηφισός μετά από τροχαίο στο ύψος των ΚΤΕΛ

Στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία

Στο “κόκκινο” ο Κηφισός μετά από τροχαίο στο ύψος των ΚΤΕΛ
(ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM
UPD: 13:46

Στο “κόκκινο” είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό το μεσημέρι της Δευτέρας, 26 Οκτωβρίου, μετά από τροχαίο που σημειώθηκε.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Τροχαίας, το ατύχημα σημειώθηκε στο ύψος των ΚΤΕΛ, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία, όταν ΙΧ αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μηχανή, κάτω από συνθήκες που δεν έχουν διευκρινιστεί.

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Φωτογραφία

Εξαιτίας της σύγκρουσης παρατηρείται δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στο συγκεκριμένο σημείο, με τους οδηγούς που κινούνται προς Λαμία να αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες για τυχόν τραυματισμούς.

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