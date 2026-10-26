Στο “κόκκινο” ο Κηφισός μετά από τροχαίο στο ύψος των ΚΤΕΛ

Στο “κόκκινο” είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό το μεσημέρι της Δευτέρας, 26 Οκτωβρίου, μετά από τροχαίο που σημειώθηκε.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Τροχαίας, το ατύχημα σημειώθηκε στο ύψος των ΚΤΕΛ, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία, όταν ΙΧ αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μηχανή, κάτω από συνθήκες που δεν έχουν διευκρινιστεί.

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Εξαιτίας της σύγκρουσης παρατηρείται δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στο συγκεκριμένο σημείο, με τους οδηγούς που κινούνται προς Λαμία να αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες για τυχόν τραυματισμούς.