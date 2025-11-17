Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος;
Έκλεισε με πτώση το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης

O δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 557,24 μονάδων

Έκλεισε με πτώση το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης
EPA
DEBATER NEWSROOM

Απώλειες κατέγραψε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, εν μέσω ανησυχίας για τυχόν διογκωμένη αποτίμηση των μετοχών εταιρειών που σχετίζονται με τον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

O δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 557,24 μονάδων (–1,18%), στις 46.590,24 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 192,52 μονάδων (–0,84%), στις 22.708,07 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 61,70 μονάδων (–0,92%), στις 6.672,41 μονάδες.

