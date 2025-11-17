Έκλεισε με πτώση το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης

Απώλειες κατέγραψε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, εν μέσω ανησυχίας για τυχόν διογκωμένη αποτίμηση των μετοχών εταιρειών που σχετίζονται με τον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

O δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 557,24 μονάδων (–1,18%), στις 46.590,24 μονάδες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 192,52 μονάδων (–0,84%), στις 22.708,07 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 61,70 μονάδων (–0,92%), στις 6.672,41 μονάδες.