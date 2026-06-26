Έγινε η φορολοταρία Μαΐου – Δείτε αν κερδίσατε έως 50.000 ευρώ

Πραγματοποιήθηκε η φορολοταρία για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές του Μαΐου 2026 το μεσημέρι της Παρασκευής (26/6), όπου μοιράζει από 1.000 ευρώ έως 50.000 σε 556 τυχερούς.

Από το συνολικό ύψος των ηλεκτρονικών συναλλαγών που έχει πραγματοποιήσει κανείς και έχουν εκκαθαριστεί από τις τράπεζες τον προηγούμενο μήνα προκύπτουν οι λαχνοί που συμμετέχουν.

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Επίσης σε κάθε ετήσια κλήρωση λαμβάνονται υπόψη οι λαχνοί που συγκεντρώθηκαν για κάθε πολίτη από τις διενεργηθείσες μηνιαίες κληρώσεις στο ίδιο έτος.

Πώς θα δείτε αν κερδίσατε στη φορολοταρία

Από την επίσημη ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ μπορείτε να δείτε εάν έχετε κερδίσει, ενώ μπορείτε να δείτε και τους τυχερούς λαχνούς.

Ένας τυχερός λαχνός κερδίζει μέχρι και 50.000 ευρώ, με τα έπαθλα να είναι κλιμακωτά. Συγκεκριμένα, τα ποσά που κερδίζουν κάθε μήνα οι τυχεροί φορολογούμενοι είναι τα εξής:

1 τυχερός κερδίζει 50.000 ευρώ

5 τυχεροί κερδίζουν 20.000 ευρώ ο καθένας

50 τυχεροί κερδίζουν 5.000 ευρώ ο καθένας

500 τυχεροί κερδίζουν 1.000 ευρώ ο καθένας

Η καταβολή των επάθλων γίνεται απευθείας από την ΑΑΔΕ και τα ποσά πιστώνονται στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλώσει ο δικαιούχος στο myAADE, στην ενότητα «Μητρώο και Επικοινωνία».

Ο λογαριασμός πρέπει να είναι στο όνομα του νικητή, ωστόσο σε περίπτωση που κάποιος από τους τυχερούς δεν έχει δηλώσει λογαριασμό, του παρέχεται προθεσμία τριών μηνών από την επόμενη ημέρα της κλήρωσης για να τον δηλώσει. Η πληρωμή πραγματοποιείται μετά τη δήλωση, χωρίς τόκους.

Εάν δεν δηλωθεί λογαριασμός εντός της προθεσμίας, το έπαθλο θεωρείται αδιάθετο. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση που ο νικητής έχει αποβιώσει πριν από την καταβολή του ποσού.