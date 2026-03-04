Εφιαλτικά σενάρια για την τιμή της βενζίνης – Θα ξεπεράσει το 1,80 ευρώ το λίτρο

Φωτιά στις τιμές των καυσίμων βάζουν οι πολεμικές συγκρούσεις στην Μέση Ανατολή με την τιμή της βενζίνης να αυξάνεται μέρα με την μέρα.

Την Τρίτη (3/3), η τιμή της βενζίνης ανέβηκε κατά σχεδόν 0,02 ευρώ με νέες ανατιμήσεις μέχρι το τέλος της εβδομάδας. «Στις επόμενες τρεις τέσσερις ημέρες, θα δούμε και στην ελληνική αγορά τα διυλιστήρια να αυξάνουν τις τιμές σταδιακά. Εγώ θεωρώ ότι πολύ σύντομα θα ξεπεράσουμε τα 1,80 ευρώ το λίτρο», δήλωσε ο Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος Συνδέσμου Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής στο MEGA.

Με την τωρινή τιμή το γέμισμα του ντεπόζιτου κοστίζει 105 ευρώ, ενώ αν η μέση τιμή ανέβει στα 1,80 ευρώ το λίτρο, ένα γέμισμα θα κοστίζει 108 ευρώ, τρία ευρώ ακριβότερα.

Στην Θεσσαλονίκη, η μέση τιμή βενζίνης φτάνει τα 1,73 ευρώ το λίτρο.

Την ίδια ώρα, πραγματοποιούνται συνεχείς έλεγχοι για φαινόμενα αισχροκέρδειας.

«Από το Σάββατο μέχρι και την Τρίτη, έχουν πραγματοποιηθεί περισσότεροι από 500 έλεγχοι και θα συνεχίσουμε με εντατικό ρυθμό για όσο διάστημα χρειαστεί», δήλωσε η Δέσποινα Τσαγγάρη, Διοικήτρια Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας Καταναλωτή και Ελέγχου Αγοράς.

Παπαθανάσης: “Υπάρχει επάρκεια εφοδιασμού”

Ευρεία σύσκεψη πραγματοποίησαν χθες (3/3) ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου και ο Υφυπουργός, κ. Νίκος Τσάφος με εκπροσώπους εποπτευόμενων φορέων και εταιρειών πετρελαίου, φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας στο ΥΠΕΝ.

Στο επίκεντρο της συζήτησης τέθηκαν η αποτίμηση της κρίσης στη Μέση Ανατολή και οι επιπτώσεις στην ελληνική αγορά ενέργειας, τόσο σε επίπεδο ασφάλειας εφοδιασμού, όσο και σε επίπεδο τιμών.

Μετά το πέρας της σύσκεψης, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Συγκαλέσαμε σήμερα σύσκεψη με τον Υφυπουργό, κ. Νίκο Τσάφο, με τις εταιρείες πετρελαίου, φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας. Στόχος μας, η αποτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης και ο περιορισμός των επιπτώσεων από την κρίση στη Μέση Ανατολή. Επιβεβαιώσαμε ότι στη χώρα μας υπάρχει επάρκεια εφοδιασμού. Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη ακολουθεί μία ισορροπημένη ενεργειακή πολιτική.

Το διαφοροποιημένο ενεργειακό μείγμα ενισχύει την ενεργειακή μας ανθεκτικότητα. Γιατί η ενεργειακή ασφάλεια συνιστά εθνική ασφάλεια. Είμαστε σε διαρκή επικοινωνία, σε πραγματικό χρόνο, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ρυθμιστή, τους διαχειριστές και τις εταιρείες ενέργειας.»