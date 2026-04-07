ΕΑΕΕ: Αυξάνεται η συχνότητα και η ένταση των φυσικών καταστροφών στην Ελλάδα

Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) δημοσιοποίησε τη νέα μελέτη «1993 – 2025: Ανάλυση ζημιών καταστροφικών περιστατικών», η οποία καταγράφει τις ζημιές σε ασφαλισμένα περιουσιακά στοιχεία από καταστροφικά φαινόμενα στην Ελλάδα.

Η μελέτη βασίζεται σε δεδομένα για 59 περιστατικά ιδιαίτερα σφοδρών καταστροφών που καταγράφηκαν στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Σύμφωνα με τα βασικά συμπεράσματα:

Δηλώθηκαν συνολικά 56.493 ζημιές, με ποσό απαίτησης €1,28 δισ. σε αποπληθωρισμένες τιμές.

Οι φυσικές καταστροφές που σχετίζονται με το κλίμα, κυρίως πλημμύρες και δασικές πυρκαγιές, παρουσιάζουν σαφή αύξηση στη συχνότητα εμφάνισης τα τελευταία χρόνια, με 3 έως 5 σοβαρά περιστατικά ετησίως.

Η δασική πυρκαγιά αποτελεί την αιτία με το πιο έντονο πλήγμα φυσικής καταστροφής, καθώς προκαλεί ολικές ή σχεδόν ολικές καταστροφές, με μέση ζημιά σχεδόν διπλάσια από αυτή της πλημμύρας.

Οι επιπτώσεις ενός καταστροφικού περιστατικού είναι σημαντικά μεγαλύτερες στις επιχειρήσεις σε σχέση με τις κατοικίες, λόγω του μεγαλύτερου μεγέθους των επιχειρηματικών κινδύνων.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιουσίας, Αντασφαλίσεων, Μεταφορών και Σκαφών της ΕΑΕΕ, κ. Ερρίκος Μοάτσος, ανέφερε σχετικά: «Στην ΕΑΕΕ πραγματοποιείται συστηματική και διαχρονική δουλειά στη συλλογή και ανάλυση στοιχείων για τα καταστροφικά φαινόμενα. Η μελέτη αυτή, που συγκεντρώνει στοιχεία 32 ετών, αναδεικνύει την αύξηση τόσο της συχνότητας όσο και της σφοδρότητας των φυσικών καταστροφών. Οι αποζημιώσεις της ασφαλιστικής αγοράς, που προσεγγίζουν τα €1,3 δισ. για την περίοδο αυτή, αποτελούν μια σημαντική συμβολή, ιδιαίτερα αν ληφθεί υπόψη το χαμηλό ποσοστό ασφαλισμένων κατοικιών και επιχειρήσεων στη χώρα μας. Ωστόσο, το συνολικό κόστος των καταστροφών για την οικονομία είναι πολύ υψηλότερο, επιβαρύνοντας τόσο το Κράτος όσο και τους ίδιους τους πληγέντες. Τα ευρήματα αυτά, σε συνδυασμό με το κενό προστασίας που υπάρχει στην Ελλάδα, θα πρέπει να μας προβληματίσουν για το πόσο θωρακισμένοι και προστατευμένοι είμαστε ως κοινωνία και οικονομία».

Η έρευνα είναι διαθέσιμη εδώ και το σχετικό infographic εδώ.

Αναλυτικές πληροφορίες για τις ασφαλισμένες ζημιές από καταστροφικά γεγονότα είναι διαθέσιμες και στο διαδραστικό εργαλείο της ΕΑΕΕ NatCat Monitor.