e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ο “χάρτης” των πληρωμών έως τις 23 Ιανουαρίου

Το ποσό των 85.666.878,27 ευρώ θα μοιραστεί από τη ΔΥΠΑ και το e-ΕΦΚΑ στους τραπεζικούς λογαριασμούς πάνω από 100.000 δικαιούχων από σήμερα Δευτέρα έως την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

, θα καταβληθούν 23.196.878,27 ευρώ σε 49.251 δικαιούχους για την πληρωμή παροχών (επιδομάτων μητρότητας, εξόδων κηδείας, καθώς και επιδομάτων ασθενείας και ατυχημάτων) και από τις 19 Ιανουαρίου έως τις 23 Ιανουαρίου, θα καταβληθούν 21.300.000 ευρώ σε 1.000 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν: