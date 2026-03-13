ΔΥΠΑ: Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για νέο πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων

Σήμερα, Παρασκευή 13 Μαρτίου και ώρα 13:00, ξεκίνησε η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για το νέο πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων της ΔΥΠΑ για την πρόσληψη 2.000 ανέργων, ηλικίας 18 ετών και άνω, στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στον ιδιωτικό τομέα.

Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία 2.000 νέων θέσεων πλήρους απασχόλησης για άτομα άνω των 18 ετών σε επιχειρήσεις που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι επιχειρήσεις που θα προσλάβουν ανέργους ηλικίας άνω των 18 ετών σε νέες θέσεις εργασίας θα λάβουν επιχορήγηση από 50% έως 70% του συνολικού κόστους (μισθός και ασφαλιστικές εισφορές), ανάλογα με το καθεστώς ενίσχυσης. Το ανώτατο μηνιαίο ποσό επιχορήγησης ορίζεται σε 875,00 ευρώ για 12 μήνες.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω:

• της πλατφόρμας e-services της ΔΥΠΑ (dypa.gov.gr) ή

• του gov.gr, στον σύνδεσμο:

https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/apaskholese-prosopikou/summetokhe-epikheireseon-ergodoton-se-programmata-katartises-anergon

Μετά την υποβολή της αίτησης, η ΔΥΠΑ επιβεβαιώνει ότι η επιχείρηση πληροί τις προϋποθέσεις και οι εργασιακοί της σύμβουλοι προτείνουν στην επιχείρηση υποψηφίους με τα απαιτούμενα προσόντα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος απασχόλησης ανέρχεται έως το ποσό των 21.000.000,00 ευρώ και θα καλυφθεί με πόρους της ΔΥΠΑ.

Για τη Δημόσια Πρόσκληση και για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ www.dypa.gov.gr