Δράσεις Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Προσφοράς από την INTERLIFE

Στο πλαίσιο της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων και με απώτερο στόχο τη διαρκή στήριξη της Κοινωνίας, η INTERLIFE Ασφαλιστική, για άλλη μια φορά, προχώρησε στη δωρεά 1,5 τόνου τροφίμων που διατέθηκαν σε Κοινωφελείς Φορείς στο πλαίσιο του Προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης “προσφέρω …αλλιώς” που υλοποιεί.

Συγκεκριμένα, αποδέκτες της προσφοράς της Εταιρίας ήταν:

Ο Όμιλος για την UNESCO Πειραιώς και Νήσων για την ενίσχυση των Δομών Άμεσης Καταπολέμησης της Φτώχειας που διαχειρίζεται και λειτουργεί (Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Συσσίτιο, Ανοιχτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων κ.α.)

Η Παιδική Στέγη Περιστερίου, ένα κοινωφελές Μη Κερδοσκοπικό Ίδρυμα που παρέχει υπηρεσίες παιδικής φροντίδας και προσχολικής αγωγής από το 1953

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο και οι Κοινωνικές Δομές του Δήμου Θεσσαλονίκης που εξυπηρετούν καθημερινά ευάλωτες ομάδες, προσφέροντας βασικά αγαθά αλλά και ένα αίσθημα αξιοπρέπειας και φροντίδας

Αξίζει να σημειωθεί ότι, η προσφορά της INTERLIFE από την έναρξη του Προγράμματος Ε.Κ.Ε. «προσφέρω …αλλιώς» το 2012, μετρά ήδη 44 τόνους τροφίμων, αποτελεί ένα ισχυρό μήνυμα ανθρωπιάς και αλληλεγγύης, ενώ προβάλλει το κοινωνικό πρόσωπο της εταιρίας.