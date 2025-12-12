Χριστούγεννα 2025: Πού θα κυμανθεί φέτος η τιμή της γαλοπούλας – Πόσο κοστίζουν μοσχάρι, αρνί, χοιρινό

Οι μέρες το Χριστουγέννων πλησιάζουν η βασίλισσα του χριστουγεννιάτικου τραπεζιού είναι η γαλοπούλα, αν και πολλοί άλλοι επιλέγουν το χοιρινό η και το αρνί. Το μοσχαρίσιο κρέας αν και απλησίαστο πλέον το προτιμούν αρκετοί.

Πέρυσι τέτοια εποχή η τιμή του μοσχαρίσιου κρέατος το κιλό ήταν στα 13 ευρώ, φέτος αρχίζει από τα 17 ευρώ έχοντας αύξηση 30,77%. Το αρνί από 12,5 ευρώ πέρυσι, φέτος στα 15 ευρώ περίπου αύξηση 20%, ενώ ακολουθεί το χοιρινό με αύξηση 6,6% στα 8 ευρώ το κιλό δηλαδή τώρα λίγο πριν ξεκινήσουν οι γιορτές.

Τι συμβαίνει με την τιμή της γαλοπούλας;

Σύμφωνα με τον πρόεδρο κρεοπωλών Αττικής και Αθήνας «οι Ταξιάρχες», Θεόδωρο Ρούσσο, μας τονίζει ότι προσπαθούν να κρατήσουν την τιμή της γαλοπούλας στα 12 ευρώ το κιλό όπως πέρσι, αν και οι κτηνοτρόφοι θα τις διαθέσουν στην αγορά πιο ακριβά απ όσο πέρσι καθώς δεν κατάφεραν να τις πουλήσουν, οπότε θα διαθέσουν στην αγορά λιγότερες.

Να σημειωθεί ότι οι νωπές γαλοπούλες ακόμη δεν έχουν διατεθεί στην αγορά. 15 με 16 Δεκεμβρίου αναμένεται να μπουν στα κρεοπωλεία της γειτονιάς μας.

«Πέρσι ο κτηνοτρόφος την έδινε στον έμπορα σφαγμένη έτοιμη στα 5,5 με 6 ευρώ, φέτος θα την διαθέσει 6,6 με 7 ευρώ, δηλαδή ένα ευρώ πάνω. Υπολογίστε σε αυτό κόστος μεταφοράς. Θα προσπαθήσουμε όμως να μην αυξήσουμε την τιμή της και να την δώσουμε όπως πέρσι στα 12 ευρώ το κιλό», αποκαλύπτει.

Ενώ μας δίνει και την κατάσταση που επικρατεί στον κλάδο που

«για ακόμη μια φορά είναι αντιμέτωπος με μια πραγματικότητα που δεν τιμά ούτε την πολιτεία, ούτε ένα σύστημα που υποτίθεται πως στηρίζει την πρωτογενή παραγωγή και την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Εδώ και χρόνια, σηκώνουμε στους ώμους μας ένα βάρος δυσανάλογο προς τις δυνατότητές μας, με μια πολιτεία που αντί να ενισχύει τον επαγγελματία που εργάζεται με ευθύνη και συνέπεια, του προσθέτει συνεχώς εμπόδια.

Στα κρεοπωλεία λειτουργούμε υπό αυστηρότατο πλαίσιο ελέγχων, πολλές φορές όμως χωρίς τις απαραίτητες υποδομές και χωρίς ξεκάθαρη καθοδήγηση.

Τα ζητήματα που έχουμε θέσει επανειλημμένα παραμένουν ανοιχτά:

Έλλειψη πραγματικών ελεγκτικών μηχανισμών που να στοχεύουν όχι στον μικροεπαγγελματία αλλά στην ουσία της αγοράς.

Αδικαιολόγητο βάρος γραφειοκρατίας, με συνεχείς αλλαγές στην ετικετοποίηση, στους κανόνες ιχνηλασιμότητας και στις υποχρεώσεις προβολής τιμών από τον παραγωγό μέχρι τον καταναλωτή, χωρίς να υπάρχει κατάλληλη ψηφιακή υποδομή για να υποστηριχθεί αυτός ο σχεδιασμός.

Κόστος ενέργειας που παραμένει δυσβάσταχτο για έναν κλάδο που λειτουργεί 24/7 με ψυκτικές εγκαταστάσεις υψηλής κατανάλωσης.

Έλλειψη κινήτρων για τη στήριξη της ελληνικής κτηνοτροφίας, που οδηγεί σε μειωμένη παραγωγή, υψηλότερες τιμές και ανασφάλεια στην προσφορά.

Αθέμιτος ανταγωνισμός από επιχειρήσεις που δεν τηρούν τους ίδιους κανόνες, αφήνοντας τον κρεοπώλη εκτεθειμένο απέναντι στον πελάτη αλλά και στην πολιτεία.

Συνεχής στοχοποίηση του κλάδου μέσα από δημόσιες συζητήσεις που τροφοδοτούν ανασφάλεια στους καταναλωτές, είτε με θέματα ακρίβειας είτε με υγειονομικούς κινδύνους, χωρίς τεκμηριωμένες πληροφορίες και χωρίς σεβασμό σε έναν επαγγελματία που λειτουργεί με υπευθυνότητα καθημερινά.

Οι κρεοπώλες έχουμε αποδείξει πολλές φορές ότι είμαστε ο τελευταίος κρίκος που κρατά ζωντανή την αλυσίδα της ελληνικής διατροφής. Προμηθευόμαστε, επεξεργαζόμαστε και προσφέρουμε προϊόντα υψηλής ποιότητας, στηρίζοντας την εγχώρια παραγωγή και ιδιαίτερα τους Έλληνες κτηνοτρόφους. Κι όμως, αντί να επιβραβευόμαστε με καλύτερες συνθήκες εργασίας, σταθερό πλαίσιο και καθαρές διαδικασίες, βρισκόμαστε σε ένα περιβάλλον που αλλάζει συνεχώς, πάντα σε βάρος μας.

Δεν ζητάμε προνόμια. Ζητάμε δικαιοσύνη, ισονομία και λειτουργικούς κανόνες. Ζητάμε η πολιτεία να σκύψει πραγματικά πάνω από τα προβλήματά μας και να μας αντιμετωπίσει ως αυτό που είμαστε: βασικό κομμάτι της ελληνικής αγοράς και της ελληνικής διατροφικής αλυσίδας.

Και επειδή γνωρίζουμε πολύ καλά ότι κανένας κλάδος δεν μπορεί να σταθεί μόνος του, ειδικά σε μια εποχή που η πρωτογενής παραγωγή ασφυκτιά, θέλουμε να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα:

Οι κρεοπώλες συμπαραστεκόμαστε στους Έλληνες αγρότες.

Τα προβλήματα τους είναι και δικά μας. Η αγροτική παραγωγή είναι η βάση πάνω στην οποία στηρίζεται ολόκληρος ο κλάδος μας. Χωρίς τους αγρότες, δεν υπάρχει τροφή, δεν υπάρχει αγορά, δεν υπάρχει μέλλον.

Γι’ αυτό και αυτή την Κυριακή θα είμαστε δίπλα τους στα μπλόκα, με φυσική παρουσία και με τη φωνή μας.

Όχι για να δημιουργήσουμε ένταση, αλλά για να υπενθυμίσουμε σε όλους πως όταν ο πρωτογενής τομέας πιέζεται, πιέζεται ολόκληρη η κοινωνία.

Είμαστε όλοι στην ίδια πλευρά.

Και θα μείνουμε ενωμένοι», καταλήγει.