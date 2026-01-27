Χρηματιστήριο: Στις 2.305,78 μονάδες ο Γενικός Δείκτης Τιμών – Άνοδος 1,14%

Ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στη χρηματιστηριακή αγορά, η οποία διέσπασε ανοδικά και τα επίπεδα των 2.300 μονάδων, κινούμενη σε νέα υψηλά 16 ετών. Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπεραποδίδουν οι μετοχές της Elvalhalcor, της Viohalco, της Εθνικής, της Πειραιώς και της Eurobank.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 15:15, διαμορφώνεται στις 2.305,78 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 1,14%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.310,29 μονάδες (+1,34%).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 287,58 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 1,32%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,49%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Elvalhalcor (+4,79%), της Viohalco (+4,44%), της Εθνικής (+4,36%), της Πειραιώς (+3,75%) και της Eurobank (+3,19%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Jumbo (-3,23%), του ΟΤΕ (-2,17%), του ΟΠΑΠ (-1,86%) και των ΕΛΠΕ (-1,53%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 11.189.558 και 6.423.172 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Εθνική με 49,89 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 45,53 εκατ. ευρώ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ανοδικά κινούνται 50 μετοχές, 58 πτωτικά και 12 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Foodlink (+13,08%) και Vidavo (+8,84%).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: ONYX Τουριστική (-4,41%) και Προοδευτική (-4,31%).