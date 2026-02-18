Χρηματιστήριο: Στις 2.298,38 μονάδες ο Γενικός Δείκτης Τιμών – Άνοδος 2,01%
Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 157,79 εκατ. ευρώ
Έντονες ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών με την αγορά να προσεγγίζει τα επίπεδα των 2.300 μονάδων. Η αγορά ανακάμπτει μετά από τρεις πτωτικές συνεδριάσεις στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης είχε καταγράψει συνολικές απώλειες 4,34%.
O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 15:15, διαμορφώνεται στις 2.298,38 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 2,01%.
Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 157,79 εκατ. ευρώ.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 2,13%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 1,02%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Viohalco (+8,19%), Elvalhalcor (+6,91%), Optima Bank (+4,33%). Motor Oil (+3,39%) και της Εθνικής (+2,96%).
Αντιθέτως πτώση καταγράφουν οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ (-0,62%) και της Σαράντης (-0,54%).
Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 4.941.681 και 4.017.592 εκατ. ευρώ.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Εθνική με 29,61 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 22,38 εκατ. ευρώ.
Ανοδικά κινούνται 82 μετοχές, 33 πτωτικά και 7 παραμένουν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Viohalco (+8,19%) και Cenergy (+7,18%)
Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Τρία Άλφα (κ) (-5,00%) και CPI (-4,68%).
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις