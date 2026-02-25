Χρηματιστήριο: Στις 2.284,57 μονάδες ο Γενικός Δείκτης Τιμών – Άνοδος 1,13%

Ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στη χρηματιστηριακή αγορά, εν μέσω ανοδικής κίνησης και των ευρωπαϊκών αγορών.

Η αγορά ανακάμπτει μετά από τρεις πτωτικές συνεδριάσεις στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης είχε καταγράψει συνολικές απώλειες 2,93%.

Ανακάμπτουν οι τραπεζικές μετοχές, ενώ υπεραποδίδει η μετοχή της Metlen μετά τη συμφωνία με τη Shell.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 15:00, διαμορφώνεται στις 2.284,57 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 1,13%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.285,10 μονάδες (+1,15%).

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 165,49 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 1,27%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,48%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Metlen (+5,13%), της Alpha Bank (+3,44%), της Πειραιώς (+3,10%), της Εθνικής (+2,52%), της Jumbo (+1,71%) και της Eurobank (+1,70%)

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Coca Cola HBC (-1,45%), της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-1,17%), της Motor Oil (-0,99%) και του ΟΠΑΠ (-0,90%).

Το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 5.641.626 και 4.905.820 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Εθνική με 43,28 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 23,56 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 56 μετοχές, 53 πτωτικά και 13 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Τρία ‘Αλφα (κ) (+9,48%) και Ξυλεμπορία(π) (+8,55%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές:Logismos (-4,42%) και Ave (-4,03%).