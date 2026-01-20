Χρηματιστήριο: Στις 2.230,38 μονάδες ο Γενικός Δείκτης Τιμών – Πτώση 1,15%

Πτωτικά κινούνται οι τιμές των μετοχών στη χρηματιστηριακή αγορά, εν μέσω αρνητικού κλίματος και στις ευρωπαϊκές αγορές, καθώς αυξάνονται οι φόβοι για νέα ένταση στις εμπορικές σχέσεις ΗΠΑ και Ευρώπης. Στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων βρίσκονται οι τραπεζικές μετοχές, ενώ κόντρα στο ρεύμα, από την υψηλή κεφαλαιοποίηση, κινείται η μετοχή του ΟΠΑΠ.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 15:00, διαμορφώνεται στις 2.230,38 μονάδες σημειώνοντας πτώση 1,15%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.226,94 μονάδες (-1,30%).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 126,69 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 1,19%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 1,34%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης άνοδο καταγράφουν οι μετοχές του ΟΠΑΠ (+1,53%) και της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+0,13%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές του ΟΛΠ (-3,88%), της Eurobank (-2,86%), της Εθνικής (-2,65%), της Alpha Bank (-2,52%) και της Optima Bank (-2,38%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 8.537.193 και 3.235.444 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Eurobank με 33,96 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 15,57 εκατ. ευρώ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ανοδικά κινούνται 12 μετοχές, 104 πτωτικά και 5 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Παΐρης (+2,14%) και Mermeren (+1,69%).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Χαϊδεμένος (-3,90%) και Βογιατζόγλου Systems (-3,45%).