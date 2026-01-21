Χρηματιστήριο: Στις 2.212,03 μονάδες ο Γενικός Δείκτης Τιμών – Πτώση 0,20%

Μικρή υποχώρηση καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στη χρηματιστηριακή αγορά, καθώς έχουν περιοριστεί οι αρχικές απώλειες.

Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπεραποδίδουν οι μετοχές της Motor Oil και της Aktor.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 15:15, διαμορφώνεται στις 2.212,03 μονάδες σημειώνοντας πτώση κατά 0,20%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.200,72 μονάδες (-0,71%) και υψηλότερη τιμή στις 2.226,58 μονάδες (+0,45%).

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 176,23 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,20%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,53%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Motor Oil (+2,34%), της Aktor (+1,62%) και της Jumbo (+0,87%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές του ΟΛΠ (-2,44%), της Τιτάν (-1,10%), της Elvalhalcor (-1,10%) και της Εθνικής (-1,08%).

Το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Eurobank και η Intralot διακινώντας 7.582.664 και 3.520.085 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Εθνική με 38,69 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 29,81 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 41 μετοχές, 72 πτωτικά και 10 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Μουζάκης (+9,52%) και Λανακάμ(κ) (+6,50%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Ινετρτέκ (-6,16%) και Alpha Trust (-4,94%).