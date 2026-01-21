Χρηματιστήριο: Στις 2.212,03 μονάδες ο Γενικός Δείκτης Τιμών – Πτώση 0,20%
Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 176,23 εκατ. ευρώ
Μικρή υποχώρηση καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στη χρηματιστηριακή αγορά, καθώς έχουν περιοριστεί οι αρχικές απώλειες.
Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπεραποδίδουν οι μετοχές της Motor Oil και της Aktor.
O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 15:15, διαμορφώνεται στις 2.212,03 μονάδες σημειώνοντας πτώση κατά 0,20%.
Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.200,72 μονάδες (-0,71%) και υψηλότερη τιμή στις 2.226,58 μονάδες (+0,45%).
Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 176,23 εκατ. ευρώ.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,20%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,53%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Motor Oil (+2,34%), της Aktor (+1,62%) και της Jumbo (+0,87%).
Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές του ΟΛΠ (-2,44%), της Τιτάν (-1,10%), της Elvalhalcor (-1,10%) και της Εθνικής (-1,08%).
Το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Eurobank και η Intralot διακινώντας 7.582.664 και 3.520.085 μετοχές, αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Εθνική με 38,69 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 29,81 εκατ. ευρώ.
Ανοδικά κινούνται 41 μετοχές, 72 πτωτικά και 10 παραμένουν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Μουζάκης (+9,52%) και Λανακάμ(κ) (+6,50%).
Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Ινετρτέκ (-6,16%) και Alpha Trust (-4,94%).
