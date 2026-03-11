Χρηματιστήριο: Στις 2.174,61 μονάδες ο Γενικός Δείκτης Τιμών – Πτώση 0,19%

Μικρή υποχώρηση καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στη χρηματιστηριακή αγορά, μετά τη χθεσινή ισχυρή ανοδική κίνηση.

Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπεραποδίδουν οι μετοχές του ΟΛΠ, της Aegean Airlines, της Optima Bank και του ΟΤΕ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 15:15, διαμορφώνεται στις 2.174,61 μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,19%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.158,26 μονάδες (-0,94%) και υψηλότερη τιμή στις 2.185,06 μονάδες (+0,31%).

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 111,78 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει π0πτώση σε ποσοστό 0,20%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,84%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές του ΟΛΠ (+4,51%), της Aegean Airlines (+3,56%), της Optima Bank (+3,01%) και του ΟΤΕ (+1,66%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Σαράντης (-1,87%), της ΔΕΗ (-1,92%), της Εθνικής (-1,24%) και της Eurobank (-1,09%).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 5.111.571 και 2.496.672 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Alpha Bank με 17,87 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 17,85 εκατ. ευρώ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ανοδικά κινούνται 56 μετοχές, 49 πτωτικά και 15 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Ξυλεμπορία(π) (+9,09%) και Λανακάμ(κ) (+8,49%).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Μουζάκης (-9,84%) και Μαθιός Πυρίμαχα (-6,57%).