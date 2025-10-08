Χρηματιστήριο: Στις 2.081,88 μονάδες ο Γενικός Δείκτης Τιμών – Άνοδος 0,59%

Ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών, στον απόηχο της χθεσινής αναβάθμισης του Χ.Α στις ανεπτυγμένες αγορές από τον οίκο FTSE Russell, με την αγορά να επανέρχεται πάνω από τα επίπεδα των 2.080 μονάδων, εν μέσω ήπιας ανοδικής κίνησης των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών αγορών.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 15:15, διαμορφώνεται στις 2.081,88 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,59%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.098,36 μονάδες (+1,39%).

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 145,27 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,63%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,11%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Viohalco (+2,13%), της Eurobank (+2,05%), της Εθνικής (+2,03%), της Alpha Bank (+1,61%) και της Elvalhalcor (+1,48%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Jumbo (-1,59%), της Aktor (-1,02%), του ΟΠΑΠ (-0,94%) και της Motor Oil (-0,92%).

Το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Intralot και η Eurobank διακινώντας 5.805.753 και 5.803.228 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Eurobank με 20,79 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 20,29 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 57 μετοχές, 54 πτωτικά και 10 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Ίλυδα (+14,42%) και Δάιος (+9,02%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Optronics (-7,08%) και Αττικές Εκδόσεις (-3,14%).