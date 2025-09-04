Χρηματιστήριο: Στις 2.038,75 μονάδες ο Γενικός Δείκτης Τιμών – Άνοδος 0,29%

Ήπιες ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στη χρηματιστηριακή αγορά.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 15:15, διαμορφώνεται στις 2.038,03 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,29%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.039,94 μονάδες (+0,38%) και κατώτερη τιμή στις 2.021,20 μονάδες (-0,54%).

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 258,28 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,30%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί οριακά σε ποσοστό 0,06%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Optima Bank (+1,70%),της Jumbo (+1,47%), των ΕΛΠΕ (+1,33%), της Coca Cola HBC (+1,21%) και της Πειραιώς (+1,09%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Aegean Airlines (-1,58%), της ΕΥΔΑΠ (-1,54%), της Εθνικής (-1,08%) και της Κύπρου (-1,06%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Eurobank και η Κύπρου διακινώντας 3.621.607 και 2.434.456 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Κύπρου με 17,96 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 11,75 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 40 μετοχές, 66 πτωτικά και 12 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Mevaco (+4,92%) και ΕΛΒΕ (+3,88%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Μαθιός Πυρίμαχα (-4,37%) και Ικτίνος (-3,91%).