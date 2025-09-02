Χρηματιστήριο: Στις 2.020,98 μονάδες ο Γενικός Δείκτης Τιμών, με πτώση 0,51%

Πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στη χρηματιστηριακή αγορά η οποία υποχωρεί στα επίπεδα των 2.020 μονάδων, μετά τη χθεσινή ανοδική αντίδραση, εν μέσω πτωτικού κλίματος στις ευρωπαϊκές αγορές.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 15:00, διαμορφώνεται στις 2.020,98 μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,51%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.017,89 μονάδες (-0,66%) και ανώτερη τιμή στις 2.035,82 μονάδες (+0,22%).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 72,25 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,46%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,93%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Εθνικής (+1,29%), του ΟΛΠ (+0,90%) και της Eurobank (+0,19%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Viohalco (-1,82%), της Motor Oil (-1,81%), της Metlen (-1,73%) και της ΕΥΔΑΠ (-1,66%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Eurobank και η Intralot διακινώντας 2.204.498 και 1.435.161 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Εθνική με 10,45 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 9,17 εκατ. ευρώ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ανοδικά κινούνται 19 μετοχές, 83 πτωτικά και 17 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Αττικές Εκδόσεις (+9,82%) και Προοδευτική (+6,96%).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Δρομέας (-5,62%) και Αλουμύλ (-5,43%).