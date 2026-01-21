Χρηματιστήριο: Έκλεισε με άνοδο 0,53% – Στα 351,13 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Σε θετικό έδαφος έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά, καθώς οι τιμές των μετοχών κάλυψαν τις αρχικές απώλειες και έκλεισαν με κέρδη.

Στην ανάκαμψη της αγοράς βοήθησε και το θετικό ξεκίνημα της Wall Street, μετά τις δηλώσεις Τραμπ ότι δεν θα χρησιμοποιήσει βία για την απόκτηση της Γροιλανδίας, μετριάζοντας τις ανησυχίες των επενδυτών.

Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπεραπέδωσαν οι μετοχές της Motor Oil, των ΕΛΠΕ και της Aktor.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.228,17 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,53%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.200,72 μονάδες (-0,71%) και υψηλότερη τιμή στις 2.232,28 μονάδες (+0,71%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 351,13 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 72,27 εκατ. ευρώ αφορούσαν συναλλαγές σε πακέτα, ενώ διακινήθηκαν 50.282.524 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,52%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,64%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Motor Oil (+4,28%), των ΕΛΠΕ (+2,77%), της Aktor (+2,63%), της Σαράντης (+2,26%), της Optima Bank (+2,13%) και της Πειραιώς (+2,01%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές του ΟΛΠ (-2,44%), της Metlen (-1,10%), της Κύπρου (-0,94%) και της Τιτάν (-0,74%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 16.425.041 και 6.163.724 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 79,31 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 64,83 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 73 μετοχές, 43 πτωτικά και 11 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Dimand (+7,56%) και Λανακάμ(κ) (+6,50%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Mermeren (-5,00%) και Alpha Trust (-4,56%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR: 10,1600 +2,63%

ΚΥΠΡΟΥ: 8,4000 -0,94%

METLEN: 41,5400 -1,10%

OPTIMA: 8,1700 +2,13%

ΤΙΤΑΝ: 54,0000 -0,74%

ALPHA BANK: 3,8460 +0,21%

AEGEAN AIRLINES: 13,9400 +0,58%

VIOHALCO: 12,0600 +0,50%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 30,8400 +1,85%

ΔΑΑ: 11,0200 +1,38%

ΔΕΗ: 18,6500 +0,70%

COCA COLA HBC: 45,0000 -0,35%

ΕΛΠΕ: 8,7250 +2,77%

ELVALHALCOR: 4,0700 -0,61%

ΕΘΝΙΚΗ: 14,7150 -0,44%

ΕΥΔΑΠ: 7,3500+0,68%

EUROBANK: 3,9680 +1,22%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,9400 -0,29%

MOTOR OIL: 31,1800 +4,28%

JUMBO: 25,6000 +0,79%

ΟΛΠ:38,0000 -2,44%

ΟΠΑΠ: 17,7400 -0,11%

ΟΤΕ: 16,2000 -0,61%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 8,2040 +2,01%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 13,5600 +2,26%