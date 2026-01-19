Χρηματιστήριο: Έκλεισε με άνοδο 0,48% – Σε νέα υψηλά 16 ετών η αγορά

Με άνοδο έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, παρά το αρνητικό ξεκίνημα, με την αγορά να υπερβαίνει και τα επίπεδα των 2.250 μονάδων. Έκλεισε σε νέα υψηλά 16 ετών, με μοχλό το επενδυτικό ενδιαφέρον για τις τραπεζικές μετοχές.

Πτωτικά κινούνται και οι ευρωπαϊκές αγορές, καθώς αναζωπυρώνονται οι εμπορικές εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ, μετά την απειλή Τραμπ να επιβάλει πρόσθετους δασμούς σε ευρωπαϊκές χώρες.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.256,32 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,48%.

Είναι το υψηλότερο κλείσιμο από τη συνεδρίαση της 11ης Ιανουαρίου 2010 (2.315,31 μονάδες).

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.214,74 μονάδες (-1,37%) και υψηλότερη τιμή στις 2.258,86 μονάδες (+0,59%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 269,066 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 41.899.792 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,48%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,46%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Εθνικής (+2,79%), της Eurobank (+2,37%), της Πειραιώς (+1,98%), της Elvalhalcor (+1,56%) και της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+1,14%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές των ΕΛΠΕ (-3,10%), της Metlen (-2,02%), του ΟΤΕ (-1,73%), της Jumbo (-1,53%) και της Viohalco (-1,14%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 12.029.123 και 6.385.390 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Eurobank με 48,15 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 46,49 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 50 μετοχές, 61 πτωτικά και 14 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: ‘Αβαξ (+8,36%) και Δομική Κρήτης (+4,85%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Λανακάμ(κ) (-10,22%) και Προοδευτική (-3,59%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR:9,8500 +1,03%

ΚΥΠΡΟΥ:8,5600 -0,23%

METLEN:42,7400 -2,02%

OPTIMA:8,3900 +0,36%

ΤΙΤΑΝ: 54,9000 +0,37%

ALPHA BANK: 3,9700 -0,23%

AEGEAN AIRLINES: 13,9800 -0,71%

VIOHALCO: 12,1200 -1,14%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 30,2600 +1,14%

ΔΑΑ:11,1800 -0,09%

ΔΕΗ: 18,6300 +0,65%

COCA COLA HBC:45,3000 +0,44%

ΕΛΠΕ: 8,5900 -3,10%

ELVALHALCOR: 4,2400 +1,56%

ΕΘΝΙΚΗ: 15,3100 +2,79%

ΕΥΔΑΠ: 7,4000 -0,67%

EUROBANK: 4,0590 +2,37%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,0600 -0,28%

MOTOR OIL: 29,5000 -0,81%

JUMBO: 25,8200 -1,53%

ΟΛΠ:40,0000 αμετάβλητη

ΟΠΑΠ: 17,6900 -1,01%

ΟΤΕ: 16,5000 -1,73%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 8,2600 +1,98%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 13,4200 +0,75%