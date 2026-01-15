Χρηματιστήριο: Αύξηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος σε νέα υψηλά 16 ετών

Αυξάνεται το επενδυτικό ενδιαφέρον στη αγορά του Χρηματιστηρίου η οποία κινείται σε νέα υψηλά 16 ετών. Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπεραποδίδουν οι μετοχές της ΓΕΚΤΕΡΝΑ, της Optima και της Εθνικής.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 15:15, διαμορφώνεται στις 2.235,29 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,72%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 137,45 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,78%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,29%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της ΓΕΚΤΕΡΝΑ (+5,45%), της Optima Bank (+2,50%), της Εθνικής (+2,22%), της Eurobank (+1,53%) και του ΟΤΕ (+1,39%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Jumbo (-2,62%), της Aegean Airlines (-0,70%) και της Aktor (-0,70%)

Το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Eurobank και η Πειραιώς διακινώντας 2.722.607 και 2.560.288 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Πειραιώς με 20,17 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 16,72 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 38 μετοχές, 62 πτωτικά και 18 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: ΓΕΚΤΕΡΝΑ (+5,45%) και Λανακάμ(+5,38%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: ΟΝΥΧ (-13,27%) και Flexopack (-5,88%).