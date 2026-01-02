Χρηματιστήριο Αθηνών: Εβδομαδιαία άνοδος 1,42%, στις κορυφαίες επιλογές των διεθνών επενδυτών και το 2026

Με άνοδο 1,42% έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά την εβδομάδα, εισερχόμενη στο νέο έτος, με καταγραφή νέων υψηλών 16 ετών.

Το ισχυρό αναπτυξιακό story της ελληνικής οικονομίας, η δημοσιονομική σταθερότητα με ταυτόχρονη μείωση του δημοσίου χρέους, η ισχυρή κερδοφορία των εισηγμένων, αλλά και το νέο κεφάλαιο που ανοίγει για τον ελληνικό ενεργειακό τομέα και γενικότερα η αναβαθμισμένη γεωπολιτική θέση της χώρας υποστηρίζουν το θετικό σενάριο για την ελληνική χρηματιστηριακή αγορά και για το 2026.

H Ελλάδα θεωρείται πλέον «success story» στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον έχοντας πραγματοποιήσει μια δυναμική επιστροφή στην διεθνή οικονομική σκηνή, ενώ, ο ένας μετά τον άλλο, οι διεθνείς επενδυτικοί οίκοι (Morgan Stanley, JP Morgan, UBS, HSBC, Bank of America, Wood and Company) «ψηφίζουν» Ελλάδα και για το 2026.

Σε σύντομο χρονικό διάστημα το Χ.Α θα ονομαστεί σε Euronext Athens και με την ενσωμάτωσή του στον όμιλο Euronext θα αλλάξει πίστα και θα μπορούν οι συμμετέχοντες στις ελληνικές χρηματοπιστωτικές αγορές να ενταχθούν σε ένα δίκτυο άνω των 1.800 εισηγμένων εταιρειών με συνολική κεφαλαιοποίηση αγοράς που υπερβαίνει τα 6 τρισεκ. ευρώ. Το Χρηματιστήριο Αθηνών θα αποτελέσει σύντομα μέρος του Εuronext, μίας αγοράς που έχει πλέον διπλάσιο μέγεθος από την κεφαλαιαγορά του Λονδίνου ( περίπου 12 δισ. ημερησίως).

Τον Σεπτέμβριο του 2026, όπως έχει προαναγγείλει, ο οίκος FTSE Russell θα εντάξει την ελληνική κεφαλαιαγορά στην κατηγορία των Ανεπτυγμένων Αγορών (Developed Markets).

Η κίνηση αυτή αναμένεται να διευρύνει σημαντικά τη δεξαμενή των διεθνών επενδυτών που θα μπορούν πλέον να επενδύσουν στην ελληνική αγορά, προσελκύοντας σημαντικές εισροές κεφαλαίων που παρακολουθούν τους παγκόσμιους δείκτες Ανεπτυγμένων Αγορών.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε την εβδομάδα στις 2.158,04 μονάδες, έναντι 2.127,79 μονάδων την προηγούμενη εβδομάδα, σημειώνοντας εβδομαδιαία άνοδο 1,42%.

Ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ASE 25 έκλεισε την εβδομάδα με άνοδο 1,35% και ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSE MID έκλεισε με εβδομαδιαία άνοδο 1,51%. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε την εβδομάδα με άνοδο 1,17% .

Η συνολική αξία των συναλλαγών στις συνεδριάσεις αυτής της εβδομάδος ανήλθε στα 688,705 εκατ. ευρώ, ενώ η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 172,18 εκατ. ευρώ.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς την εβδομάδα αυτή ενισχύθηκε κατά 2,095 δισ. ευρώ, στα 148,566 δισ. ευρώ.